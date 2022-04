A kínai hatóságok tavaly július óta először adtak engedélyt videójátékok pénzzé tételére, feloldva az ország legnagyobb technológiai cégeit károsító akadályokat – jelenti a CNBC.

Mindennek hatására az egyik legnagyobb kínai játékfejlesztő, a NetEase amerikai tőzsdén forgó részvényei több mint 4 százalékot erősödtek, de jól jártak az élő közvetítéseket kínáló cégek – mint a Bilibili, a Huya vagy a DouYu – papírjai is. Kínában a számítógépes játékok monetizálásához hatósági engedély szükséges és hétfőn 45 új játék kapta ezt meg, igaz ezek között nem szerepelt a NetEase vagy a Tencent egyik programja sem.

Fotó: Shutterstock

Mindez akár a széljárás fordulását is jelentheti az ázsiai országban, ahol a játékfüggőség elleni küzdelem jegyében a 18 év alattiak hétköznap egyáltalán nem és péntektől vasárnapig is csak napi 1 órát tölthetnek játékokkal. Ez és az új játékok engedélyének hiánya meg is látszott a Tencent vagy a NetEase eredményein. Az előbbi a múlt hónapban a bevételek legalacsonyabb mértékű növekedését jelentette 2021. negyedik negyedévére. A múlt héten pedig a játékok streamelésének megszüntetéséről tett bejelentést a vállalat, miután korábban a versenyhatóság elkaszálta két olyan cég, a Huya és DouYu összeolvadását, melyben a Tencent jelentős mértékű részesedéssel rendelkezik.