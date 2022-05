A győzelem napján is folytatódtak a harcok Ukrajnában

Az ukrán védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy az inváziós erők a mai napon is folytatták a támadást a mariupoli Azovstal-erőmű ellen - írta meg a CNN. A vihar offenzíva néven emlegetett akcióban állítólag harckocsikat és tüzérséget is bevetettek - mondta Olekszendr Motuzjanik szóvivő.

Nemzárhatjuk ki az újabb bombázásokat a nagy hatótávolságú Tu22M3 bombázókkal

— tette hozzá.

A minisztérium közlése szerint

Oroszország jelenléte a Fekete-tengeren már hét, Kaliber típusú cirkálórakétákkal felszerelt csatahajóra duzzadt.

Ezeken együttesen legfeljebb 50 rakéta lehet - áll a közleményben.

Fotó: Valery Melnikov / Sputnik via AFP

Eközben a Dnyeszteren túli szakadár régióban továbbra is feszült a helyzet. Motuzyanyk szerint az orosz műveleti erők helyi egységei fokozott készültségben vannak.

A BBC is arról számolt be, hogy a mai napon is dúltak a harcok, főleg az ország keleti részén.

Az információk szerint a kelet-donbászi régióban folyamatos a városok ágyúzása.

A déli Odessza városban kijárási tilalmat vezettek az orosz rakétacsapások miatt. Helyi idő szerint kedd hajnal 5 óráig a helyiek nem hagyhatják el az otthonaikat. A hírek szerint a támadások alatt a városban tartózkodott Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, akinek menedékbe kellett vonulnia a rakéták elől.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai kikötők lezárásának feloldását kéri, hogy a búzát a tengeren túlra exportálhassa az ország.

Oroszországban a győzelem napi ünnepségek mellett volt egy háború ellenes akció is. Két orosz újságíró egy népszerű, Kreml párti újság honlapján háború ellenes cikkeket tett közzé - erről a The Guardian írt. A Lenta.ru honlapon megjelent cikkekben Vlagyimir Putyin orosz elnököt szánalmas paranoiás diktátornak nevezték, illetve a 21. század legvéresebb háborújának megvívásával vádolták.