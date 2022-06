A spanyol nyaralás is határozottabban többe kerül, nemcsak a forintban vagy złotyban, hanem az euróban kereső külföldi vendégek számára is, hiszen minden szélsebesen drágul a spanyolok számára is. Ez nem hűsítő szél a kánikulában: júniusban elképesztő iramot vett a pénzromlás, erőteljes meglepetést okozva a szakembereknek is.

A szerdán közzétett adatok szerint az éves árindex az Európai Unió negyedik legnagyobb gazdaságában 1985 óta először meghaladta a 10 százalékot. A mért 10,2-es ráta bőven a 9 százalékos elemzői konszenzus felett van, ami egy hónapot tekintve bődületes különbség. Májusban még csak 8,7 százalék volt a spanyol infláció, és a szakemberek csupán némi emelkedést vártak.

Az EU módszertanával harmonizált statisztika szerint 10 százalékos volt az éves drágulás, és az árak egyetlen hónap alatt 1,7 százalékkal emelkedtek. Szintén ma publikált számok szerint nem következett be a fogyasztás Európa-szerte várt pandémia utáni nekilódulása a spanyoloknál sem, májusban csak 1,4 százalékkal volt magasabb a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbinál. (Összehasonlításként: Magyarországon áprilisban 15,8 százalékos növekedést regisztráltak, Lengyelországban májusban 23,6-et.) A spanyolok élelmiszerből egyenesen kevesebbet vásároltak mint egy évvel korábban, 2 százalékkal.

A leginkább dráguló termékek között az élelmiszerek is szerepeltek, persze – mint Európa-szerte – az üzemanyagok voltak az áremelkedés zászlóvivői. Szépen drágultak a hotelek, kávéházak és éttermek is.

Az euró a keddi gyengülés után az 1,05-os kulcsszint körül hezitált a dollár ellenében a reggeli kereskedésben. Délután 2-kor érkezik a legnagyobb európai gazdaság, Németország inflációs adata, ami nagyobb hatást gyakorolhat az euró/dollárra – és ezen keresztül akár a forintra is –, mint az inflációs aggodalmakat fokozó spanyol.

Madridban egyébként az ott folyó NATO-csúcs vonta el a figyelmet. Napok óta tartanak a tüntetések, már vasárnap is ezrek demonstráltak az egykori Szovjetunió sarló-kalapács szimbólumát is hordozó vörös zászlók alatt. A csúcs várhatóan tető alá hozza Finnország és Svédország csatlakozását a katonai szövetséghez.