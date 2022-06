A béke megteremtése érdekében egy adott pillanatban tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal – hangoztatta Emmanuel Macron francia elnök szerdán a romániai Mihail Kogalniceanu katonai bázison, ahol Klaus Iohannis román államfővel közösen látogatta meg az ukrajnai háború miatt oda vezényelt francia és más nemzetiségű NATO-csapatokat.

Macron kihangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is határozottan elítéli az orosz agressziót és támogatni fogja Ukrajnát, de nem igaz, hogy meg akarná megsemmisíteni az orosz népet. Az európaiak egy kontinensen osztoznak, Oroszország "félelmetes erő", és ugyanott marad, ahol eddig volt, így ahhoz, hogy Ukrajna győzzön és a tüzet beszüntessék, az ukrán államfőnek tárgyalnia kell Oroszországgal és az európaiaknak is ott kell ülniük a tárgyalóasztalnál, hogy a biztonsági garanciával hozzájáruljanak a tárgyalások sikeréhez – húzta alá a francia elnök.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A francia elnök tövábbra is kitart amellett, hogy Oroszországot nem szabad megalázni. Mint mondta,

gondolkozzunk tisztán és lássuk be, hogy nem állunk háborúban állni Oroszországgal.

„Oroszország Ukrajna elleni háborújával szemben Franciaország és Európa álláspontja az első naptól kezdve világos – mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk ezt a háborút, és egyértelműen szankcionáljuk Oroszországot. A konfliktus kezdete óta hat egymást követő szankciócsomagot alkalmaztunk, egészen az utolsóig, amely szinte teljes egészében az orosz olajellátást szankcionálja. Ez Franciaország álláspontja, minden kompromisszum nélkül, de mi is Franciaországot akarjuk építeni. Egy ponton a lövöldözésnek meg kell szűnnie, és tárgyalóasztalhoz kell majd ülni. A földrajzi tény makacs dolog, és Oroszország ott marad, ahol van. Ez egy rettegett hatalom, és nem akarunk háborút az orosz néppel, és nem akarjuk holnap elpusztítani. Ahhoz, hogy Ukrajna nyerjen és a háború véget érjen, tárgyalnunk kell. Zelenszkijnek tárgyalnia kell Oroszországgal. Mi, európaiak is jelen leszünk ennél az asztalnál, biztonsági garanciákat kérünk majd. Ennek így kell lennie és semmilyen túlzott beszéd sem árnyékolhatja be a jövőnket” – fejtette ki a háborúval kapcsolatos álláspontját Macron, aki világossá tette, hogy a konfliktus során egyértelműen Oroszország az agresszor ország, amely nem tartja tiszteletben Ukrajna területi integritását vagy szuverenitását.

Macron Ukrajna inváziója óta rendszeresen beszél Putyinnal, és álláspontját többször bírálták egyes keleti és balti európai országok, mert úgy látják, ez aláássa a Putyin nyomásgyakorlására irányuló erőfeszítéseket, hogy üljön a tárgyalóasztalhoz.

A francia elnök határozott kijelentésével egyúttal hazafelé is üzent, ugyanis akár a reformprogramja is megbukhat, ha elveszti parlamenti többségét a választáson. Az elnökválasztáson a szélsőjobb fenyegette, ezúttal az egyre népszerűbb baloldali unió az elsőszámú ellenfele. Az elnök centrista tábora most a június 19-i alsóházi választások második fordulójára készül, hiszen az első körben meglehetősen szoros versenyt futottak a baloldallal a rekordalacsony (47,2 százalékos) részvétel és a magas (52,5) tartózkodási arány mellett.