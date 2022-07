A német gazdasági miniszter és alkancellár nyilvánosan könyörgött a kanadai kormánynak, hogy adják vissza egy, az Oroszország elleni szankciók hatálya alá eső, de az Európába irányuló gázáramlás szempontjából kritikus turbinát. Robert Habeck a Bloombergnek nyilatkozott, és azt mondta, hogy a turbinát muszáj visszajuttatni még jövő hétfő előtt, amikor megkezdődik az Északi Áramlat-1 szokásos éves karbantartása. Szerinte a létfontosságú felszerelés leszállítása esetén Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nem lenne hivatkozási alapja arra, hogy ne indítsa újra a gázszállítást, amitől egyre többen tartanak.

Fotó: Stefan Sauer / AFP



„Én leszek az első, aki harcolni fog egy további erős uniós szankciócsomagért, de az erős szankciók azt jelentik, hogy azoknak jobban kell fájni és ártani Oroszországnak és Putyinnak, mint a mi gazdaságunknak" – mondta Habeck. – „Ezért megértést kérek, mert meg kell fosztanunk Putyint ennek a kifogásnak az esélyétől” – tette hozzá.

A vezeték karbantartása július 11-én kezdődik, és elméletileg 21-én fejeződik be. A rajta átáramló gáz mennyiségét azonban a Gazprom már júniusban hatvan százalékkal csökkentette a turbinaprobléma miatt, és ez akadályozza Németország erőfeszítéseit, hogy elegendő készletet tároljon a téli időszakra. Berlin az elkövetkező hónapokban kénytelen lehet adagolni az energiát, ami sújtja a vállalkozásokat és a fogyasztókat, és recesszióba sodorhatja Európa legnagyobb gazdaságát.

„Szükségünk van Az Északi Áramlat-1 kapacitására ahhoz, hogy feltöltsük a tárolóinkat" – mondta Habeck, aki azt is hangsúlyozta, hogy „a feltöltött németországi tárolókapacitások nemcsak a német, hanem az európai piac és az európai ellátás biztonsága szempontjából is fontosak”.

A kérdéses turbinát a Siemens építette, és javításra küldték Montrealba, de a Justin Trudeau miniszterelnök kormánya által múlt hónapban bejelentett, az orosz olaj- és gáziparral szembeni szankciók miatt ott ragadt. Habeck elismerte, hogy a kanadai szankciók jogi kötöttséget okoznak, de előállt erre egy javaslattal.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ha ez jogi kérdés Kanada számára, akkor szeretném világossá tenni, hogy nem arra kérem őket, hogy szállítsák a turbinát Oroszországba, hanem arra, hogy hozzák Németországba. Nehéz szívvel kellett ezt kérnünk" – mondta.

Kanadai illetékesek egyelőre diplomatikusan reagáltak a német kérésre. „Ezután is súlyos árat fizettetünk a Putyin-rezsimmel, amíg folytatódik az indokolatlan invázió. Továbbra is támogatni fogjuk európai barátainkat és szövetségeseinket azáltal, hogy dolgozunk az energiapiacok stabilizálásán és az energiaellátásra vonatkozó hosszú távú és fenntartható megoldások kidolgozásán" – reagált Ian Cameron, Jonathan Wilkinson természeti erőforrásokért felelős miniszter szóvivője e-mailben a Bloombergnek.

Bár a Gazpromnak vannak Oroszországban turbinái, a cég állítása szerint nem mindegyik működőképes, és az illetékes állami hatóság leállította a rendszeres karbantartásra váró berendezések használatát.