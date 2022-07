Átlépte az 1,2 milliárd dolláros bevételi határt világszerte a Top Gun második része, amelynek feltehetően senki sem örül annyira, mint a film főszereplője és producere, Tom Cruise. A 60 éves színész ugyanis olyan szerződést kötött a stúdióval, hogy részesedik a jegyeladásokból, így a Vareity számításai szerint már bőven 100 millió dollár felett keresett az alkotással. Ezzel ő lett az álomgyár legjobban kereső színésze.

Cruise szuper időszakának ráadásul nincs is vége, hiszen 2023-ban és 2024-ben mozikba kerül a Mission: Impossible sorozat következő két része, amelyekért 12, illetve 14 millió dollárt zsebelhet be.

Fotó: Anthony Wallace / AFP

A lista második helyét Will Smith foglalja el, aki Oscar-botránya ellenére sem került ki Hollywood kegyeiből. Jövőre érkezik az Emancipation című, rabszolgaságról szóló filmje, amelyre 35 millió dollárért szerződött le a színész.

Nem sokkal marad el ettől az összegtől Leonardo DiCaprio és Brad Pitt sem. Mindketten fejenként 30 millió dollárt kapnak, előbbi a Killers of the Flower Moon című alkotásért, utóbbi pedig egy készülő Forma–1-es drámáért.

A pankrátorból lett filmsztár, Dwayne Johnson, vagyis a Szikla is szépen kaszál a Black Adam filmmel, 22,5 millió dollárt vihet majd haza.

Fejenként 20 milliót kap a következő mozijáért Will Ferrell (Spirited), Chris Hemsworth (Extraction 2.), Vin Diesel (Fast X), Tom Hardy (Venom 3), Joaquin Phoenix (Joker 2.), Ryan Reynolds (Spirited) és Denzen Washington (The Equalizer 3.) is.

A hölgyek erősen lemaradtak, ugyanis a legjobban kereső színésznő Margot Robbie lett, aki 12,5 millió dollárt kap a Barbie című film főszerepéért. Jó hír viszont az egyenlő fizetésekért küzdőknek, hogy ezúttal a film férfi főszereplője, Ryan Gosling is pontosan ennyit vihet majd haza. A Stranger Things sorozat sztárja, Millie Bobby Brown pedig 10 millió dollárért ölti magára ismét Enola Holmes kosztümjét a film folytatásában.