Litvánia hétfőn az uniós szankciók szellemében tovább korlátozta a Kalinyingrádba szállítható termékek körét. A balti állam területén lévő orosz exklávéba így kevesebb cementet, fát, alkoholt és alkoholalapú vegyipari alapanyagot engednek be – közölte a litván vámhatóság. A litván vasúttársaság becslései szerint a korlátozások az idei első fél évben Kalinyingrádba szállított 3,7 millió tonna áru 15 százalékát érintik, beleértve a múlt hónapban bevezetett, ipari fémekre vonatkozó korlátozást is.

A kereskedelmi kikötő Kalinyingrádban Fotó: Mikhail Golenko / AFP

Kalinyingrádban (német nevén Königsberg, a nagy filozófus, Immanuel Kant városa) nagyjából egymillió ember él, a Szovjetunió csatolta el Németországtól a második világháború után. A város Litvánia területén helyezkedik el, vasúti összeköttetés révén kapcsolódik Fehéroroszországon és Litvánián keresztül Oroszországhoz.

Moszkva illegálisnak nevezte a blokádot, s figyelmeztetett arra, hogy kemény ellenintézkedéseket léptet hatályba, ha az áruszállítás nem áll vissza a régi kerékvágásba a következő napokban.

Anton Alikhanov, Kalinyingrád kormányzója hétfőn azt javasolta, hogy a három balti ország kikötői és Oroszország közötti kereskedelmi forgalmat Moszkva irányítsa át a kalinyingrádi kikötőbe.

A litván korlátozás nyomán Vlagyimir Putyin orosz elnök és Aljakszandr Lukasenka, fehérorosz elnök telefonon egyeztetett egymással a lehetséges ellenintézkedésekről. Az uniós korlátozások nem vonatkoznak a humanitárius szállítmányokra és az alapvető termékekre, mint például az élelmiszerek.

Az Ukrajna melletti kiálláshoz tartják magukat a nyugati hatalmak, ám a Baltikum és Németország legalább valamennyire kénytelen a geopolitikai realitásokhoz is igazítani gazdaságdiplomáciáját.

A balti államok attól tartanak, hogy a kalinyingrádi folyosó lezárására Moszkva katonai választ ad.

A helyzet nagyon kényes, lévén Litvánia NATO-tag, s a területén német csapatok is állomásoznak. Így egy orosz katonai fellépés azonnali NATO-reakciót követelne. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Kalinyingrádban állomásozik a balti-tengeri orosz hadiflotta. Berlin elkötelezettségét a szankciók mellett az is gyengíti, hogy kiszolgáltatott az orosz gázimportnak. Moszkva többször is hangsúlyozta, hogy Kalinyingrád „szent” a számára, így a németek kénytelenek valamilyen kompromisszum irányába elmozdulni.