Valami megváltozott Magyarországon: a lakosság kicsit, a vállalkozók már nagyon optimisták

Pozitív irányba mozdult a gazdasági hangulat Magyarországon: a lakossági konjunktúraindex és a vállalati bizalmi mutató is emelkedett októberben. A lakosság nagyobb arányban tervez jelentős kiadásokat, a cégek pedig kedvezőbbnek ítélik meg az üzleti környezetet.
VG
2025.10.27, 20:52

Lassan, de érezhetően kezd javulni a gazdasági közhangulat Magyarországon – derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025 októberi felméréséből. A kutatás szerint a lakosság és a vállalatok gazdasági várakozásai is pozitív irányba mozdultak el: míg a lakossági konjunktúraindex 0,5 indexponttal javult, addig a vállalati mutató 3,7 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Bár mindkét érték továbbra is a negatív tartományban maradt, a trend egyértelműen a bizalom erősödését mutatja – számolt be róla az Origo.

A lakosság kicsit, a vállalkozók már nagyon optimisták - javult a gazdasági közhangulat
A lakosság kicsit, a vállalkozók már nagyon optimisták - javult a gazdasági közhangulat / Fotó: DexonDee

A Századvég szerint a javuló tendenciát főként a háztartások nagyobb kiadási hajlandósága és a vállalatok gazdasági közérzetének erősödése magyarázza. Októberben a megkérdezettek 26 százaléka jelezte, hogy a következő egy évben nagyobb értékű beruházást – például lakásfelújítást vagy autóvásárlást – tervez. Ez jelentős növekedés a szeptemberi 23,6 százalékhoz képest, ami arra utal, hogy 

a lakosság óvatos optimizmussal gondol a jövőbe.

A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb: az alindex értéke −2,1-ről −0,7-re javult, ami azt mutatja, hogy a többség stabilnak érzi munkahelyét. A gazdasági környezet megítélése és az inflációval kapcsolatos várakozások is enyhén javultak, miközben az anyagi helyzet értékelése kis mértékben romlott. A konjunktúraindexet még mindig lefelé húzza az elnyúló orosz-ukrán háború és az ezzel járó európai gazdasági bizonytalanság, de a lakosság körében már érzékelhető némi bizakodás, különösen a magasabb iskolai végzettségűek között.

A kutatás szerint a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők körében volt a legnagyobb mértékű javulás (+4,3 pont), míg a legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél romlás tapasztalható (−6 pont). A vállalati szektor esetében még határozottabb a javulás. A konjunktúraindex mind a négy almutatója emelkedett: az üzleti környezet −21,4-ről −16,2-re, a gazdasági környezet −28,6-ról −21,3-ra, a termelési feltételek pedig −10,3-ról −7,9-re javultak. 

A legkedvezőbb alakulást az iparági környezet mutatja, mely már csaknem elérte a semleges szintet (−0,7).

A vállalatvezetők általános gazdasági hangulata is kedvezőbb: egyre többen érzik úgy, hogy Magyarországon „inkább jó irányba mennek a dolgok”. A Századvég szerint ez a pozitív elmozdulás annak a jele, hogy a cégek kezdik megszokni a háborús és szankciós környezethez való alkalmazkodást, miközben az infláció mérséklődése és a javuló kamatkörnyezet is kedvező hatással van az üzleti várakozásokra.

