Amerika megmutatta az oroszoknak, ki a főnök: Trump kicsinálta Putyin egyik legfontosabb olajcégét, máris menekül külföldről – "A Lukoilnak vége"

Bár mint arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is rámutatott, az Oroszország ellen bevezetett legújabb amerikai szankciók még nem léptek hatályba, az egyik célba vett vállalat máris vevőt keres Oroszországon kívüli eszközeire.

A Lukoil kénytelen elhagyni külpiacait/Fotó: AFP

Eladja nemzetközi üzletét a Lukoil

A két legnagyobb olajtársaságot, a Lukoilt és a Rosznyeftet célzó intézkedéseket az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be, és hétfőn már a Lukoil azt közölte, hogy vevőt keres külföldi leányvállalataira, amit a vállalat elleni korlátozó intézkedésekkel indokolt. A Politico számára a cég egy korábbi, névtelenséget kérő felsővezetője elmondta, hogy a lépés mintegy 30 százalékkal csökkentheti a vállalat bevételeit és nyereségét, mivel három olajfinomítótól és mintegy 5 ezer benzinkúttól kell megválnia világszerte.

A Lukoilnak vége

– fogalmazott az egykori vezető.

Ezért vezetett be Amerika szankciókat a Lukoil ellen

A vártalan amerikai szankciókat Washington azzal indokolta, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó felhagyni Ukrajna elleni háborújával, ezért célba veszik a Kreml hadigépezetét finanszírozó cégeket.

Az amerikaiak a szövetségeseiket arra szólították fel a szankciókat bejelentő közleményükben, hogy csatlakozzanak és tartsák be a szankciókat.

Az Egyesült Államok november 21-ig adott határidőt az orosz olajtársaságoknak, hogy kivonuljanak külföldi piacaikról. A Lukoil jelezte, hogy végrehajtja az amerikai követeléseket, vagy hosszabbítást kér, ha az eladáshoz erre szükség van.

Az amerikai szankciók gyakorlatilag ellehetetlenítik a cégek működését Oroszországon kívül, így el kell adniuk európai üzleteiket, valamint megmaradt vásárlóiknak sem szállíthatnak a kontinensen, hiszen vásárlóik is büntetésre számíthatnak, ha folytatják az üzletet velük. A Rosznyeft és a Lukoil a napi 4,4 millió hordónyi orosz olajexport mintegy kétharmadáért felel.

Orbán Viktor beszélni fog Trumppal

A szankciókat a legtöbb, orosz olajat már egyébként sem vásárló európai ország üdvözölte, Orbán Viktor miniszterelnök jelezte, hogy amikor a jövő héten találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, akkor beszélni fog vele Magyarország helyzetéről. Korábban a kormányfő már meg tudta egyszer győzni Trumpot arról, hogy hazánk energiaellátása nem biztosítható orosz források nélkül.