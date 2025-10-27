Orbán Viktor a pápalátogatás után világosan levezette, miért nem tudják megkerülni Magyarországot az EU-ban: "Akkor mindenki sorra kerülhet"

Arra számít Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az idő múlásával, szinte napról napra egyre többen lesznek a háborúellenesek táborában. A vatikáni látogatása után az M1-nek nyilatkozó kormányfő érzékcsalódásnak minősítette azt a felvetést, hogy a világon kevés vezető áll ki a béke mellett, mivel a világot nem a nyugati világ jelenti, ahol kevesen állnak a béke oldalán.

Orbán Viktor szerint a hháborúellenes vezetők spirituális középpontja XIV: Leó pápa/Fotó: Mario Tomassetti

Orbán Viktor szerint az emberiség többsége a béke oldalán áll

A miniszterelnök szerint a teljes emberiséget figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán áll, amire példakénmt az arabokat és a távol-keletieket hozta fel Kínával és Indiával az élen, majd hozzátette, hogy a nyugati világ erősebbik fele, az Egyesült Államok is a béke oldalán van.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy most jönnek vissza Közép-Európában a békepárti, háborúellenes csehek, Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány van, továbbá

Lengyelországban is fordul a szél, de idő kell még, hogy tisztábban lássunk.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy ahogy nőnek a gazdasági bajok Nyugat-Európában, úgy ismeri fel egyre több ország, hogy nincs pénze a háború finanszírozására. XIV. Leó pápával folytatott megbeszéléséről pedig azt mondta, hogy van a világban egy háborúellenes rejtett kapcsolatrendszer a háborúellenes vezetőkből, aminek két sűrűsödési pontja van, egy politikai, aminek a középpontjában az amerikai elnök és egy spirituális, aminek a középpontjában a pápa áll.

Orbán Viktor szerint amikor a katolikus egyházfő bármelyik háborúzó féllel konzultál, az nem a béke ellenében, hanem inkább a háború ellenében történik. A budapesti békecsúcsról elmondta, hogy az egy szándék, amit kölcsönösen kinyilvánított két, egymással tárgyaló fél. Tehát az el fog jönni, még ha azt senki sem tudja, hogy mikor, miközben az tény, hogy erre Budapesten fog sor kerülni.

A kormányfő felidézte a legutolsó nagy békecsúcsot, ahol a közel-keleti békét kötötték meg, és ami előtt szintén sokáig tárgyaltak az érintett felek és csak két nappal előre jelezték, hogy aláírás lesz.