Lázár János minisztériuma nyilvánosságra hozta: ez a két magyar város a szerencsés – megkapták az engedélyt az Otthon Start lakásainak megépítésére

Két újabb magyar városban indulhat meg a barnamezős területek újjáélesztése: Szentgotthárdon és Monoron is zöld utat kaptak azok a lakásépítési beruházások, amelyek a korábban elhagyott ipari zónák helyén hoznak létre modern, élhető városrészeket. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a fejlesztések a Rozsdaövezeti Bizottság döntésének köszönhetően valósulhatnak meg az Otthon Start program keretében.

Megkapták az engedélyt az Otthon Start lakásainak megépítésére / Fotó: Németh András Péter

A minisztérium szerint a barnamezős területek hasznosítása stratégiai cél, hiszen ezek a kihasználatlan ipari zónák évtizedek óta megoldatlan problémát jelentenek számos magyar településen. A legtöbb ilyen terület elhagyatottan áll, gyakran „tájsebként” rontva a városképet, miközben értékes infrastruktúrával, jó közlekedési kapcsolatokkal és fejlesztési potenciállal rendelkezik. Az állami cél az, hogy ezekből a területekből új, élhető városrészek és otthonok szülessenek – egyszerre szolgálva a környezetmegújítást és a lakáshiány enyhítését.

Az Otthon Start programhoz kapcsolódó beruházások Szentgotthárdon és Monoron mintaprojektként is szolgálnak: bemutatják, hogyan lehet az elhagyott ipari területeket a helyi közösségek javára fordítani, miközben új lakások, parkok és közösségi terek épülnek.

A fejlesztések célja nem csupán az ingatlanállomány bővítése, hanem a városrészek társadalmi és gazdasági újraélesztése is.

A minisztérium közleménye arra is kitér, hogy a barnamezős fejlesztések országos szintű ösztönzése érdekében létrejön az Országos Barnamezős Kataszter – egy átfogó, nyilvánosan elérhető adatbázis, amely az összes ilyen jellegű területet tartalmazza majd. Az adatbázis segíti a fejlesztőket és befektetőket abban, hogy pontosan lássák, hol és milyen feltételekkel indíthatnak projekteket, illetve milyen támogatások és kedvezmények állnak rendelkezésükre.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy a jelenlegi, évi mintegy 10 ezer új lakás építési volumenét a jövőben megtöbbszörözze. A barnamezős területek újrahasznosítása ebben kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen

ezek a fejlesztések nem igényelnek új beépíthető földterületeket, miközben hozzájárulnak a városi környezet megújulásához és a fenntartható építkezéshez.

A kormányzati elképzelés szerint a jövő Magyarországa olyan városokból épül fel, ahol a múlt ipari öröksége nem elhanyagolt romként, hanem új otthonok és közösségek alapjaként él tovább – Szentgotthárd és Monor most ennek az átalakulásnak lehet az első, látványos példája.