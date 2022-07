Megállapodásra jutott a SAS légitársaság a pilótákat tömörítő szakszervezetekkel, így véget ért a légitársaság számos gépét földre kényszerítő 15 napos sztrájk – közölte a Reuters szerint kedden a vállalat.

A skandináv légitársaság számos problémával küzd, már a koronavírus-járvány előtt is veszteséges volt, nem csoda, hogy amikor a pilóták sztrájkba kezdtek, a cég a következő nap csődvédelmet kért az Egyesült Államokban.

Fotó: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

A mostani megállapodás azonban lehetővé teszi, hogy a társaság a következő hetekben véglegesítse terveit a csődeljárás folyamatának lezárásához szükséges 700 millió dollárnyi új befektetésre vonatkozóan.

A munkabeszüntetés több mint 145 millió dollárjába került a vállalatnak, és a nyári utazási csúcsidőszakban 380 ezer utast érintett.

Az öt és fél éves megállapodás segíthet a cég átalakításáról szóló tervekben is, amelyek keretében a cég évi 700 millió dollárral csökkentené a költségeit. A cég legnagyobb részvényesei, a dán és a svéd állam, valamint a Wallenberg Investments üdvözölte a megállapodást, ám a társaság azt is közölte, hogy továbbra is lehetnek fennakadások a következő napokban. Kedden a SAS járatainak harmadát törölték a FlightAware adatai szerint.

A megállapodás keretében a SAS 450 korábban elbocsátott pilótája kapja vissza a munkáját 2024-ig, ugyanakkor a bérek 25 százalékkal csökkennek, és a heti munkaidő is elérheti akár a 60 órát is a korábbi 47 helyett.

A cég beleegyezett abba, hogy két leányvállalatán keresztül nem vesz fel új pilótákat rosszabb feltételekkel.

A cég gondjait a megállapodást követően enyhítheti, hogy Dánia hajlandó leírni valamennyit a cég adósságából, más részét pedig részvényre váltani, sőt tőkeinjekciót is elképzelhetőnek tart, ha a magánbefektetők is kiveszik ebből a részüket. Svédország támogatja az adósság részvényre váltását, ám nem kíván további pénzt fektetni a cégbe. Hogy ez elegendő lesz-e a vállalat szerencséjének megfordulásához, az még a jövő zenéje, viszont az európai repülőtéri káosz enyhülhet valamelyest.