A lengyel hatóságok megtagadják vízumok és tartózkodási engedélyek kiadását és meghosszabbítását orosz állampolgárok számára, jelentette a The Moscow Times online hetilap, az SZVTV portálra hivatkozva.

Az erről szóló információk a Trojmiaszto közösségi fórumon és az egyik Telegram közösségben jelentek meg - írta az SZVTV.

A Telegram közösség tagjai jeleztékk, hogy a Krakkóban és Varsóban élő oroszok is kaptak visszautasítást.

Mivel a „biztonsági fenyegetés” miatti megtagadás adatai bekerülnek a schengeni információs rendszerbe, az érintett személy nem kaphat vízumot vagy tartózkodási engedélyt más uniós országban sem.

Korábban Észtország is hasonló gyakorlatot vezetett be, és augusztus 5-én Lettország is beszüntette az oroszok számára a vízumok kiadását, kivéve ha temetésre érkeznek - írta a The Moscow Times.

Szintén mai hír, hogy Bulgária leállítja a turistavízumokhoz szükséges dokumentumok elfogadását Oroszország állampolgárai számára.