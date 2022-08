A londoni metróhálózat dolgozóinak sztrájkja miatt lényegében leállt a brit főváros föld alatti közlekedése pénteken, egy nappal a vasúti dolgozók országos munkabeszüntetése után.

Fotó: Hollie Adams / AFP

A londoni metróhálózat túlnyomó részén nem közlekedtek szerelvények a munkahelyek biztonságával, a fizetéssel és a nyugdíjakkal kapcsolatos követelésekre irányuló munkabeszüntetés miatt,

amelyet a vasúti, tengeri és közúti közlekedési (RMT) szakszervezet tagjai szerveztek – jelentette be a fővárosi tömegközlekedést működtető Transport for London nagyvállalat.

Mindeközben a felszíni közlekedésben is zavarok jelentkeztek a majdnem 40 ezer vasúti dolgozó, takarító, forgalomirányító, szerelő és karbantartó csütörtöki sztrájkját követően, miután pénteken újra megindultak a vasúti szerelvények.

A 24 órás munkabeszüntetés idején a brit vonatok alig egyötöde járt, és szombatra újabb vasutassztrájkot jelentettek be Nagy-Britanniában,

miközben ezen a nyáron már több alkalommal követeltek béremelést a vasúti szakszervezeti munkások a szárnyaló élelmiszer- és energiaárak miatt.

Mick Lynch, az RMT szakszervezet főtitkára szerint a brit konzervatív kormány akadályozza, hogy a brit vasúti társaságok – amelyek ugyan magánvállalatok, de erőteljes állami szabályozás mellett működnek – előnyösebb ajánlatot tegyenek a munkavállalóknak. A kormányzat ugyanakkor tagadja, hogy beavatkozna az egyeztetési folyamatba, de szerinte a vasúttársaságoknak csökkenteniük kell a költségeket és a dolgozók számát. Ezek a társaságok az elmúlt két év koronavírus-járványa miatt csak rendkívüli kormányzati támogatás mellett tudtak életben maradni.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter a Times rádiócsatornának adott interjújában kijelentette, hogy a szakszervezetek „arcul csapták” az utazóközönséget, ugyanis „hátraarcot csináltak azután, hogy 16 milliárd font támogatást nyújtottunk a vasútnak”.

További közalkalmazotti és a versenyszférában működő szakszervezetek terveznek munkabeszüntetést Nagy-Britanniában,

mivel az ország több évtizede a legsúlyosabb megélhetési válságon megy keresztül. Postai dolgozók, ügyvédek, a British Telecom távközlési óriásvállalat dolgozói és a kikötői munkások is sztrájkot jelentettek be augusztus végére. A skóciai Edinburgh városában a szemétszállítók és az újrahasznosítást végző vállalat munkatársai is 11 napos munkabeszüntetésbe kezdtek csütörtökön, és arra figyelmeztettek, hogy szemétkupacok fogadják majd a északi nagyváros művészeti fesztiváljaira érkező turistákat.

A hivatalos szerdai adatok szerint 40 éves rekordszintre emelkedett brit infláció, júliusban elérte a 10,1 százalékot, és a Bank of England elemzői szerint akár 13 százalékra is nőhet az év végi recesszió miatt.