Tíz albérlőre csak egyetlen albérlet jut Ungváron. Hatalmas a harc a lakhatásért, és a bérleti díjak egyre csak emelkednek. A helyzetet élezi, hogy az Ukrajnán belüli menekültáradat második hulláma közeledik a megyeszékhelyhez – írja a KISZó Hanna Csavarga ingatlanügynök interjúja alapján.

A lakások bérleti díjait elsősorban az egyetemi hallgatók érkezése hajtja felfelé. A háborúval jobban sújtott más régiók egyetemeit átköltöztetik a biztonságosabb Kárpátaljára, az oktatási intézmények pedig hozzák magukkal a lakhatásra szoruló fiatalokat is. Ungvár külterületén már havi 5-7 ezer hrivnyáért lehet lakást bérelni. Egy új építésű vagy felújított épületben lévő lakásért akár havi 300-400 dollárt is elkérhetnek a bérbeadók. A város centrumához közeledve havi 1500 dolláros bérleti díjjal is lehet találkozni.

A megye más járásaiban kedvezőbb a helyzet. Huszton akár már 5 ezer hrivnyától lehet bérelni egy egyszobás lakást, és hasonlók az árak Técsőn és Nagyszőlősön is. Munkácson hasonló feltételek mellett 6500 hrivnyáért lehet albérletet találni.