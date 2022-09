Rendkívüli módon megnőtt egyes autótípusok ellopása az Egyesült Államokban. A The Wall Street Journal arról ír, hogy az elmúlt időszakban sorozatossá vált egyes Kia és Hyundai modellek ellopása, a rendőrség pedig nehezen tud lépést tartani az esetekkel. A bűnüldöző szervek arról számoltak be, hogy az autókat nem azért lopják el, hogy eladják őket, hanem

egy közösségi médiában terjedő kihívás miatt.

Fotó: Shutterstock

Az interneten elterjedt, hogy a 2011 és 2021 között gyártott egyes Kia modelleket, valamint a Hyundai 2016 és 2021 között előállított típusait rendkívül könnyű ellopni.

Ezeknél a járműveknél nincs beépített központi csip az autóban, ami megakadályozná, hogy azok elinduljanak, amikor a kulcs nincs a helyén. A Cook megyei seriffhivatal adatai szerint augusztusban 601 Kia és Hyundai személygépkocsit loptak el Chicagóban. Tavaly augusztusban ez a szám 58 volt.

A St. Louis-i Fővárosi Rendőrkapitányság azt közölte, hogy St. Louisban augusztus 29-ig 3970 gépjárművet loptak el, az egy évvel korábbi 3784-gyel szemben.

Az idén eltulajdonított kocsik 48 százaléka Kia vagy Hyundai modell volt,

egy évvel ezelőtt az összes ellopott autó mindössze 7 százalékát adta ez a két típus. St. Louis illetékesei felkeresték a két gyártót, és jogi lépésekkel fenyegetődztek, amennyiben nem tesznek valamit a hiba kijavítása érdekében. Az ellopott járműveket általában élményautózásra vagy más bűncselekmények elkövetésére használják. A hatóságok szerint a gyártók a hibás autóikkal az amerikai városok közbiztonságát fenyegetik.

A sértett állampolgárok is pereket indítanak a cégekkel szemben a hibás termékek miatt.

A két társaság közölte, tisztában vannak a közösségi médiában terjedő kihívással, ami bizonyos autóikat célozza, és jelezték, hogy az új járműveket már indításgátlókkal látják el, hogy nehezebb legyen őket ellopni. A megindult peres eljárásokat nem kommentálták.

Mind a két cég kerékbilincseket küldött az amerikai rendőrségnek, hogy juttassák el azoknak, akiknek hibás autójuk van. Emellett a Hyundai közölte, hogy egy biztonsági frissítést dob piacra, amit a fogyasztók októbertől érhetnek el és vásárolhatnak meg a márkakereskedőktől. Ez a frissítés elvileg csökkenti a lopás kockázatát.

A közösségi médiában trendi lett a bűnözés

Ahogy írtuk, a Kia- és Hyundai-lopások egy közösségi médiás kihívás vagy trend nyomán indultak el az USA-ban. Vannak olyan csoportok, mint

a Kia Boys, amely olyan vírusvideókat készít, amelyekben bemutatja, hogyan kell ellopni a járműveket, és a követőiket is arra buzdítja, hogy ők is próbálják meg ezt.

A TikTok és a YouTube jelezte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy eltávolítsák a felületeikről az ilyen tartalmakat. Az autólopási hullám Milwaukeeból indult ki, valószínűleg itt a Kia Boys székhelye. Jeffrey Norman, a milwaukeei rendőrkapitányság vezetője közölte, sokáig fel sem tűnt a hatóságoknak ez a trend a Kia és Hyundai autókkal. Mint mondta, 2020-ban a járvány alatt több egyéb bűncselekmény alábbhagyott, és ekkor tűnt fel az illetékeseknek a két típusba tartozó kocsik elleni lopáshullám. Hozzátette, hogy a közösségimédia-oldalakon ekkor kezdtek terjedni a vírusvideók a lopásokról. Azt figyelték meg, hogy az elkövetők játékként fogták fel az egészet.

A rendőrség a járőrözés fokozásával, a közösségek tájékoztatásával és lopásgátló eszközök szétosztásával igyekszik védekezni a trend ellen. Emellett

az érintett gépkocsik tulajdonosai kapnak a rendőrségtől egy matricát, amit ki kell ragasztaniuk az autóra, amikor közlekednek vele.

Ennek célja, hogy minden kocsi gyanús legyen, amely matrica nélkül közlekedik.

Milwaukeeban a trend hanyatlóban van. A rendőrségi adatok szerint az autólopások 17 százalékkal csökkentek augusztusban a tavalyi szinthez képest. A Kia- és Hyundai-lopások aránya is 22, illetve 36 százalékkal esett vissza. Eközben 2020-ról 2021-re 183 százalékkal emelkedett a bűncselekmények száma.

Egy károsult, akit a The Wall Street Journal megkérdezett, elmondta, hogy az ő Kia Sportage autóját is ellopták, ám végül a rendőrségtől visszakapta. Elmondta, hogy a kocsin keletkezett sérüléseket ezer dollárért lehetett helyreállítani, és ennek az összegnek csak a felét állta a biztosító. Ezt követően az autóval biztonságosabb helyen parkoltak, az épületük garázsában, egy olyan helyen, ahol a biztonsági kamerák is ráláttak. Ez viszont nem akadályozta meg a tolvajokat, és az autót megint ellopták. A rendőrség teljesen összetörve és kábítószerrel telepakolva találta meg a kocsit.