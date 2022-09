Dél-Korea fegyverexportja tavaly megduplázódott, és 7 milliárd dollárra emelkedett, míg az idén elérheti a 10 milliárdot – írja a Nikkei Asia.

Fotó: Anthony Wallace / AFP

Ez azt jelenti, hogy a távol-keleti ország két év alatt megtriplázta a tankok, a rakéták, a tüzérségi ágyúk, a hajók és más katonai felszerelések eladását.

A dél-koreai fegyverszállítások a 2021-ig tartó öt évben 180 százalékkal nőttek az azt megelőző öt esztendőhöz képest, így az ország a 14.-ről a világ nyolcadik legnagyobb fegyverkereskedőjévé vált.

Szöul föld-levegő rakétákat adott el az Egyesült Arab Emírségeknek és az első saját fejlesztésű vadászrepülőgépét készíti Indonéziával közösen. A Fülöp-szigetek hadihajókat vásárol, és India is érdeklődik a dél-koreai fegyverek iránt. A legnagyobb üzletet Lengyelországgal kötötte, Varsó közel ezer K2 harckocsit és több száz tüzérségi ágyút vásáról az ázsiai országtól.

Dél-Korea sikerét a minőség mellett a rugalmasság adja.

Szöul javasolhatja, hogy a fegyvereket egy helyi szereplővel közösen állítsák elő, vagy felajánlhatja, hogy olcsóbb, használt felszereléseket ad el, esetleg hiteleket biztosít az üzlethez, tehát mindig a feltételeit mindig az adott országra szabja. A távol-keleti ország a hidegháború alatt építette ki hadiiparát, mivel az Egyesült Államok vonakodott fegyverekkel ellátni az ázsiai államot.

Pak Csong Hi akkori elnököt aggasztotta az amerikai függőség, és tartott egy újabb észak-koreai támadástól, ezért a 70-es években kezdte el kiépíteni a dél-koreai védelmi ipart. Szöul az 1980-as évekre harckocsik és hadihajók gyártására is képessé vált, majd a 2000-es években a külföldi piacok felé is nyitott.

Washington figyelemmel kísérte a távol-keleti állam fejlődését. Joe Biden amerikai elnök és dél-koreai kollégája, Jun Szogjol májusban megállapodott a kétoldalú partnerség megerősítéséről a védelmi ellátási láncok terén. A két ország várhatóan tankok és más hagyományos fegyverek terén dolgozik majd együtt.