Már az ötödik egymást követő hónapban csökkent augusztusban az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által vezetett élelmiszer-árindex, ami azt jelzi, hogy világszerte enyhülhet a megélhetési költségeket terhelő nyomás, hiszen az élelmiszerárak emelkedése az infláció egyik legjelentősebb összetevője.

Fotó: Getty Images

A múlt hónapra kimutatott 138 pont alacsonyabb, mint az ukrajnai orosz invázió előtti érték, holott mindkét ország jelentős terményexportőr, többek között napraforgóolajat, kukoricát és búzát szállítanak külföldre.

A FAO szerint az ukrán kikötők újbóli megnyitását célzó kampánya és a hadviselő felek között júliusban e tárgyban létrejött megállapodás is jelentősen közrehatott a gabona és a növényi olaj árának mérséklődésében, mivel ennek nyomán több szállítmány jutott el a nemzetközi piacokra.

A gabonafélék voltak az élelmiszerárak első félévi növekedésének fő mozgatói, de a kínálat most növekszik, mert a termés egy kicsit jobbnak tűnik, különösen Kanadában, az Egyesült Államokban és Oroszországban

– mondta el a BBC-nek Erin Collier, a FAO munkatársa. Mindhárom ország jelentős búzaexportőr ugyanis – tette hozzá.

Más élelmiszer-kategóriák esetében az exportkorlátozások enyhülése segített, ilyen például a cukor és az olaj, míg a hús és a tejtermékek a visszaeső kereslet miatt lettek olcsóbbak - tette hozzá Collier.

A recesszióval kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt félő, hogy az olyan élelmiszerek, mint a kukorica, a hús, a növényi olajok és más termékek iránti kereslet csökkenni fog

– ezt már Kona Haque, az ED&F Man mezőgazdasági nyersanyagokkal foglalkozó cég kutatási vezetője jelentette ki.

Haque szerint azonban a folyamatos ellátási láncproblémák és az árváltozások lassú átgyűrűzése miatt nem minden ország fogja azonnal érezni az alacsonyabb árak előnyeit.

Hozzáfűzte, a FAO-index ugyan valóban számottevően csökkent a márciusi 159,7-es rekordértékhez képest, ám 10 ponttal az egy évvel ezelőtti szint felett áll, és még mindig magasabb, mint a korábbi, 2011-es csúcs.

Ráadásul további áringadozásokat idézhetnek elő a szélsőségessé vált időjárás olyan megnyilvánulásai, mint például a közelmúltbeli európai hőhullámok, vagy a pakisztáni árvizek, azonkívül pedig az energia és a műtrágya folyamatos drágulása sem kedvező előjel

– véli a kutatásvezető.

Közben a héten Mikola Szolszki ukrán mezőgazdasági miniszter is arra figyelmeztetett, hogy a háború a következő évi termést is veszélyezteti országában, mivel jövőre a búza és az árpa vetésterülete az orosz invázió miatt legalább 20 százalékkal csökken. Az ukrán agrártanács szerint emellett a pénzhiány miatt is csökken a termés.