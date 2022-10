A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov által 1724 brit felnőtt bevonásával elvégzett felmérés kimutatta, hogy az alig több mint egy hónapja hivatalban lévő Truss támogatottságának nettó egyenlege mínusz 70 pont. Ez az elégedettek és az elégedetlenek százalékos arányának különbsége. A YouGov részletes adatsora szerint ugyanis tíz válaszadó közül átlagosan mindössze egy mondta azt, hogy jó véleménnyel van a jelenlegi miniszterelnökről, a résztvevők 80 százaléka ugyanakkor kedvezőtlenül - ezen belül 62 százalék nagyon kedvezőtlenül - ítéli meg Liz Truss tevékenységét.

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

A cég hangsúlyozza, hogy Truss nettó támogatottsági egyenlege egy hét alatt 14 ponttal zuhant.

Liz Truss és a Konzervatív Párt támogatottságának meredek hanyatlását mindenekelőtt az elmúlt hetek példátlan - a font évtizedek óta nem tapasztalt gyengülésével járó - adópolitikai és piaci zűrzavara okozta.

Az előző pénzügyminiszter, a pénteken menesztett Kwasi Kwarteng szeptember 28-án átfogó adócsökkentési csomagtervet jelentett be, ezt azonban hatalmas - soron kívüli jegybanki intervenciót is igénylő - piaci felfordulás követte, mivel

a piaci szereplők nem látták biztosítottnak a 45 milliárd font értékű program finanszírozhatóságát.

Kwarteng utódja, Jeremy Hunt a héten - a modern brit politikatörténetben szinte példátlan szakpolitikai korrekcióval - csaknem az összes adócsökkentési intézkedést visszavonta.

A kormánypárt frakciójából származó, egybehangzó, folyamatos és nem cáfolt brit médiaértesülések szerint az alsóházi tory pártcsoport a kormány piaci és politikai hitelességét alapjaiban megrendítő adópolitikai fiaskó nyomán már aktívan foglalkozik a vezetőváltás gondolatával. A YouGov kedden ismertetett friss felmérésének adatai szerint ezzel most már a miniszterelnök által vezetett kormányzó Konzervatív Párt szavazóinak, sőt a párt tagjainak többsége is egyetértene.

Liz Truss támogatottsága a konzervatív választók körben mindössze 20 százalékos,

a róla kedvezőtlenül nyilatkozó tory szavazók aránya 71 százalék, vagyis Liz Truss támogatottságának egyenlege a kormánypárt híveinek körében mínusz 51 pont. A YouGov adatai szerint Truss támogatottsági egyenlege a konzervatív szavazótáboron belül egy hét alatt 26 ponttal - vagyis az országosan mért visszaesés csaknem kétszeresével - zuhant.

A cég elvégzett egy külön felmérést a Konzervatív Párt hozzávetőleg 170 ezres tagsága körében is, és ebből kiderült, hogy

a kormánypárt tagjainak többsége szerint Liz Trussnak le kellene mondania tisztségéről.

Az 530 párttag bevonásával végzett reprezentatív vizsgálat adatai szerint a Konzervatív Párt tagságának alig 15 százaléka elégedett, 83 százaléka elégedetlen Truss pártvezetői tevékenységével. Arra a kérdésre, hogy Liz Trussnak távoznia kellene-e a párt éléről - ez miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelentené -, a válaszadók 55 százaléka igennel felelt, és csak 38 százalék mondta azt, hogy Truss maradását szeretné. A felmérésből az is kiderült, hogy a Konzervatív Párt tagjai most már inkább Rishi Sunakot választanák miniszterelnöknek Truss helyett.

A YouGov felmérése szerint