A legnagyobb port az kavarta fel Ursula von der Leyen ügyei közül, amelyben a gyanú szerint

az Európai Bizottság elnöke az extrém módon túlárazott vakcinabeszerzésekkel több tízmilliárd eurós extra profithoz juttathatta a Pfizert és a BioNTechet.

Miután a szerződéseket megkötötték, Ursula von der Leyen férje hirtelen a Pfizer egyik partnercégének orvosigazgatója lett. Az ügy kapcsán az unióban is vizsgálódnak. Most ismért előkerült számos, a nyilvánosság előtt már jó ideje ismert részlet is, közöttük a The New York Times 2021. áprilisi beszámolója arról, hogy Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla meglehetősen szokatlan módon tárgyaltak – hónapokon keresztül váltottak egymással privát sms-eket –, hogy tető alá hozzanak egy megállapodást 1,8 milliárd adag koronavírus elleni Pfizer–BioNTech-féle oltóanyagról.

Fotó: AFP

Ahogyan a VG megírta, az Európai Ügyészség vakcinabeszerzéssel kapcsolatos vizsgálatainak hírére zuhanni kezdtek a BioNTech részvényei. Minden idők legnagyobb korrupciós botrányának nevezte a bizottság és a Pfizer vakcinaszerződését. Mislav Kolakusic, az Európai Parlament horvát képviselője 4,5 milliárd adagos nőnek nevezte Ursula von der Leyent. Kolakusic szerint EP-politikusok sora kérte, hogy legalább velük osszák meg a koronavírus elleni oltásokról szóló megállapodásokat, ám ez eddig nem történt meg.

Pénzügyi botrányai miatt nem csitulnak a kedélyek Olaf Scholz körül sem.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az előző kormányban a pénzügyminiszteri posztot betöltő Scholzot nemrég a parlament pénzügyi bizottságában hallgatták meg, miután az ügyészség az igazságszolgáltatás akadályoztatásával vádolta meg a Scholz közvetlen felügyelete alá tartozó, pénzmosás elleni küzdelemért felelős, Financial Intelligence Unit (FIU) nevű hivatalt – írta Scholz egy újabb botrányáról a Magyar Nemzet.

Előkerült az vád is, hogy Scholz számos gyanús nemzetközi pénzügyi tranzakcióról, például több millió eurós összegű, Afrikába irányuló kifizetésekről nem tájékoztatta a rendőrséget.

A lap idézi Florian Toncart, annak az ellenzéki liberális FDP-nek a politikusát, amellyel a szociáldemokraták most koalícióra léphetnek, és aki szerint Scholz nem tudja irányítása alatt tartani a tárcáját.

Könyv készült a kancellárt érintő botrányról

Oliver Schröm és Oliver Hollenstein kedden megjelent könyve, amely A Scholz-akták: a kancellár, a pénz és a hatalom címet viseli, a cum-ex-botránnyal és mások mellett Olaf Scholz szerepével foglalkozik. A könyv alapvetően arra a két kérdésre keresi a választ, hogy

a hamburgi polgármestersége idején Olaf Scholz kampányolt-e a bankért, hogy annak tulajdonosai mentesüljenek az adó-visszafizetés alól, illetve hogy a jelenlegi kancellár szándékosan vezette-e félre a parlamentet és a közvéleményt az ügyben betöltött szerepével kapcsolatban az elmúlt években.

A Magyar Nemzet cikke szerint a parlamenti képviselők egy órán át vitáztak a Bundestagban az Olaf Scholz német kancellárt is érintő hamburgi MM Warburg magánbank 2016-os cum-ex tranzakciós botrányával kapcsolatban. A parlamenti vitát a CDU–CSU (Kereszténydemokrata Unió és Bajor Keresztényszociális Unió) és az AfD (Alternatíva Németországért) kezdeményezte, miután megjelent a könyv, amely rávilágít a jelenlegi kancellár „különös memóriahiányára” a korrupciós ügyben. A képviselők megkérdőjelezték a kancellár szavahihetőségét, és a botrány tisztázására szólították fel.