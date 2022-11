A londoni tűzoltóság "intézményileg nőgyűlölő és rasszista" - legalábbis a szervezet kultúrájáról szóló jelentés szerint. A független felülvizsgálatot azt követően rendelték el, hogy 2020 augusztusában egy gyakornok tűzoltó öngyilkos lett. A vizsgálat, amelyet Északnyugat-Anglia korábbi főügyésze, Nazir Afzal végzett, arra a következtetésre jutott, hogy hacsak nem kezelik a "mérgező kultúrát", akkor más tűzoltók öngyilkosságot követnek el - számolt be a jelentésről a BBC.

Mindenkit meglepő mértékű nőgyülőletre és rasszizmusra leltek a londoni tűzoltók körében Fotó: Sandor Szmutko

A vizsgálat számos visszaélést és helytelen viselkedést tárt fel a tűoltóság szinte minden szintjén. Pédául több olyan zaklatásról sázmolnak be, amelyeknek „etnikai kisebbségekeket vagy nőket céloztak” de a panaszokat nem vizságlták ki. Emellett voltak olyan esetek, amikor a nőkön "szexuálisan gúnyolódtak", e között volt az az eset is, amikor egy nő videohívást kapott egy férfitól, aki felfedte a nemi szervét. És olyan esetekről is beszámoltak, amikor férfiak "összehúzódtak a képernyő körül, és pornót néztek" néhány tűzoltóállomáson.

A nőgyűlölet mellett óriási a rasszizmus is. Az egyik fekete férfi szekrénye fölé hurkot húztak fel, egy másik esetben pedig a muszlim koléga tisztje szalonnával kente be a tányérját, mielőtt evett

- mondta a jelentést elkészítő Nazir Afzal. Ettől függetlenül a jelentés azt is megállapította, hogy bár a brigádban nyilvánosan "jelentős érzékenység" volt a faji kérdéseket illetően, úgy tűnik, hogy "aggasztó vakfolt" van a nőgyűlölet és a szexizmus tekintetében. A fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai alkalmazottak úgy érezték, „kétszer annyit kell dolgozniuk, hogy lássák és meghallják őket” – áll a dokumentumban.

Nazir Afzal OBE áttekintésének megállapításai vízválasztó pillanatot jelentenek a londoni tűzoltóság számára. Az intézményi nőgyűlöletről, rasszizmusról és diszkriminációról ma közzétett részletek undorítóak. A londoniaknak, köztük a tűzoltóknak és a személyzetnek, akiket cserbenhagytak azok, akiknek támogatniuk kellett volna őket, joguk van dühösnek lenni, ahogy nekem is

- közölte Sadiq Khan, London polgármestere a jelentés megjelentése után.