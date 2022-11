Meghosszabbítják a fekete-tengeri gabonaexport-megállapodást

Orosz–ukrán háború: légiriadót rendeltek el, Odesszát is rakétacsapás érte Több robbanás hallatszott a Dnyeper-parti Dnyipro városában, miközben Odessza kikötővárosban is rakéta csapódott be. Odessza fontos tengeri kikötője és közlekedési csomópontja Ukrajnának az ország délnyugati részén, a gabonakiszállítások egyik legfőbb helyszíne.