Resolution Foundation nevű, elsősorban a kis- és közepes jövedelmű fogyasztók életszínvonal-folyamatainak kutatására szakosodott független londoni gazdaságelemző intézet legfrissebb jelentése szerint nem sok jóra számíthatnak jövőre sem a britek, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme a 2022-esnél is jobban visszaesik majd 2023-ban, az életszínvonal pedig „jelentősen romlik”, mielőtt javulna.

Az energiaárak gyors növekedése nagymértékben hozzájárul a megélhetési válsághoz.

Fotó: Hugh Whitaker



Ez annak a következménye, hogy a reálbérek tovább csökkennek, a jövedelem növekedése az előrejelzés szerint még 2024-ben is elmarad az inflációtól. Bár a fogyasztói árak emelkedése a jelek szerint elérte a csúcsot a novemberi 10,7 százalékkal, a megélhetési költségek nagyon magasak maradtak, emlékeztetett a jelentést ismertetve a Sky News.

„Megélhetési szempontból 2022 igazán borzalmas év volt – sokkal rosszabb, mint a koronavírus-járvány vagy a 2005-2008-es nemzetközi pénzügyi válság bármelyik éve”

– hangsúlyozta Torsten Bell, a Resolution Foundation vezérigazgatója is az előrejelzés ismertetésekor. „2023-ban már valószínűleg nem tapasztalunk két számjegyű inflációt, de sok család úgy érzi majd, hogy megrekedt az időben, mert a jövedelmük legalább annyival visszaesik majd, mint 2022-ben” – tette hozzá.

Elméletileg nyújt némi segítséget a számukra, hogy áprilistól mintegy tíz százalékkal emelkedik a segélyek és a minimálbér összege, de ennek a hatása nem is lesz érezhető a reálbére-csökkenés, az energiaszámlák és adóemelések, valamint amiatt, hogy milliók szembesülnek a jelzáloghitel-számláik négy számjegyű növekedésével. „A családok életszínvonala 2023-ban sokkal rosszabb lesz, mielőtt javulni kezdene” – összegezte a helyzetet Bell. Az intézet nincs egyedül ezzel az értékeléssel, a PwC múlt heti jelentése is arra a következtetésre jutott, hogy egy átlagos brit munkavállaló fizetése az inflációt számításba véve a 2006-os szintre csúszik vissza 2023-ban.

A jelzáloghitelek folyamatosan nőnek az alapkamat-emelésekkel.

Fotó: Richard Baker / Getty Images



Az Egyesült Királyságban egy évszázada nem látott mértékben zuhant az idén a háztartások rendelkezésre álló jövedelme. A megélhetési válságot elsősorban az energia- és az élelmiszerárak gyors és nagy mértékű emelkedése okozza, de hozzájárult a Brexit is, illetve az annak következtében az Európai Unióval való kétoldalú kereskedelemben megjelenő korlátok, valamint Lis Truss korábbi kormányfő katasztrofális miniköltsévetése, amely megrengette a pénzpiacok bizalmát. Részben e bizalom, részben a költségvetésben keletkező 54 milliárd fontos lyuk betömésére jelentett be Jeremy Hunt pénzügyminiszter adóemeléseket.

Utóbbiak egy átlagos, közepes jövedelmű család számára áprilistól mintegy évi ezer fontos plusz terhet jelentenek. (Egy font 451,89 forint.) Ehhez jön az energiaszámlák rekord összegű, 900 fontos emelkedése, ami annak ellenére ugrik így jövőre 2450 fontra, hogy a nagykereskedelmi energiaárak csökkennek. A jelzáloghitelek kamata is folyamatosan nő a jegybank alapkamat-emeléseivel.

A Resolution Foundation megbízásából a YouGov felmérést készített 10470 felnőtt megkérdezésével arról, milyennek látják a britek az anyagi helyzetüket. Ebből kiderült, hogy

az emberek négyszer nagyobb valószínűséggel gondolják úgy, hogy pénzügyi helyzetük romlott, mint hogy javult volna az elmúlt évben.

A felmérés azt is megállapította, hogy az alacsony jövedelmű családok a magas jövedelműekhez képest háromszor nagyobb valószínűséggel nem érzik magabiztosnak pénzügyi helyzetüket a következő három hónapban.