Továbbra is a terjeszkedés lázában ég a világ legnagyobb szerződéses mikrocsipgyártó cége: a tajvani TSMC az amerikai expanziója után Európában is megépítené az első gyárát, emellett bővítené a kapacitásait Japánban is.

Jól fut a csipgyártó szekere

Fotó: Shutterstock

Ázsia legnagyobb tőzsdén jegyzett cége nemrég jelentette be, hogy belép az amerikai csipgyártói piacra, mégpedig egyszerre két gyár megépítésével. A TSMC Arizonában kezd 40 milliárd dolláros projektbe, ezzel az Egyesült Államok egyik valaha volt legnagyobb külföldi beruházását indítja el.

A terjeszkedés azonban nem áll le, Németországban egy drezdai üzem tervével jelentkezett be, Japánban pedig a már meglévő gyára mellé húzna fel egy újabbat.

A TSMC jövő év elején vezető tisztségviselőket küld Németországba, hogy az infrastrukturális állapotokról tájékozódjanak és a jövőbeni ellátási láncukkal kapcsolatosan tárgyaljanak. Nem mellesleg a német kormánnyal is tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy kiderüljön, mekkora támogatást tudnak nyújtani a beruházáshoz.

A cég azonban egyelőre nem sok konkrétumot hozott nyilvánosságra a terjeszkedésről: semmit nem zárnak ki, de nincsenek még pontos elképzeléseik a befektetés kapcsán. A TSMC és az Európai Unió egyébként folytatott már tárgyalásokat nyáron, de azok semmilyen kézzelfogható eredményre nem vezettek.

Annyit azonban tudni, hogy a társaság 22 és 28 nanométeres csipeket gyártana Németországban.

A német kormány anyagi hozzájárulásának megszerzésén felül a cégnek érdemes lesz az Európai Bizottságnál is házalnia: Brüsszel ugyanis 15 milliárd eurót különített el félvezetőgyártással kapcsolatos beruházások támogatására 2030-ig, így ebből az alapból is juthat valamennyi pénz a tajvaniakhoz.

A Japánban tervezett 8,6 milliárd dolláros gyárépítésben szerepet vállal a japán kormány, a Sony és egy autóalkatrész-gyártó cég is, így arra a projektre nem kell különösebb anyagi forrásokat félretennie a vállalatnak.

A TSMC árfolyama a novemberi kétéves mélypontja óta 25 százalékkal növekedett, jelenleg 75 dolláron adják a részvényeit a New York-i tőzsdén. Nemrég Warren Buffett befektetési társasága is bevásárolt a papírjaikból, amire a kurzus 7,9 százalékos emelkedéssel reagált.

Az év nagy részében lejtmenetben volt a TSMC kurzusa, de már a távolba vész a mélypont



A TSMC többi között az Apple, az Nvidia és a Qualcomm csipbeszállítója, a legutolsó lezárt negyedévében 80 százalékos profitnövekedésről számolt be, az eredménye 8,81 milliárd dollár lett.