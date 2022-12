Perrel néz szembe a Kraft Heinz élelmiszer-előállító vállalat, mert Amanda Ramirez szerint a cég Velveeta márkájú sajtos makaróniját hosszabb idő elkészíteni, mint ami a csomagoláson szerepel. A termék leírása szerint 3,5 perc kell a makaróni elkészítéséhez, de az amerikai nő szerint ez félrevezető és nem igaz.

Egy fogyasztó szerint megtévesztő a sajtos makaróni elkészítésének leírása.

Fotó: Colleen Michaels / Shutterstock

A kereset szerint az elkészítéshez

el kell távolítani a fedőt a tésztáról, ki kell nyitni a szószos zacskót, ezekhez hozzá kell adni vizet, majd az elegyet mikróba kell tenni, és azt még meg is kell keverni.

A nő állítja, hogy ez a folyamat a feltüntettetnél több időt vesz igénybe. A beadvány szerint a cég becsapja a jóhiszemű fogyasztókat, ugyanis ők megbíznak az ismert márkában, és a feltüntetett gyors elkészítési idő miatt választják a termékét.

Ramirez a keresetben ötmillió dolláros kártérítést követel, valamint kéri a bíróságot, hogy szólítsa fel a céget a félrevezető tájékoztatás megszüntetésére, továbbá követeli, hogy az élelmiszergyártó egy reklámkampányban tájékoztassa a fogyasztókat a változásról.

A cég szóvivője komolytalannak nevezte a panaszt.

A Kraft Heinz Company itthon egyebek közt a ketchupjáról, majonézéről, mustárjáról és egyéb szószairól ismert.

Nem ez az első eset az Egyesült Államokban, hogy élelmiszeripari cégeket megtévesztésre hivatkozva perelnek be. A McDonald’s és a Burger King ellen is indult idén per, mert egy New York-i és egy floridai felperes szerint a hirdetésekben szereplő hamburgereik jóval nagyobbnak tűnnek, mint amekkorák a valóságban.