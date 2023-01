Történelmi pillanat: Tajvanon megkezdték a három nanométeres csipek tömeggyártását A TSMC amerikai gigaberuházása – a Japánban történő terjeszkedése és a kelet-németországi gyáralapítási tervei dacára – továbbra is a geopolitikai feszültségeknek kitett Tajvanon tartja termelése oroszlánrészét, amit most a forradalmian új három nanométeres technológia telepítésével is igazolt.