Történelmi pillanat: Tajvanon megkezdték a három nanométeres csipek tömeggyártását

A TSMC amerikai gigaberuházása – Japánban történő terjeszkedése és a kelet-németországi gyáralapítási tervei dacára – továbbra is a geopolitikai feszültségeknek kitett Tajvanon tartja termelése oroszlánrészét, amit most a forradalmian új három nanométeres technológia telepítésével is igazolt.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

Megkezdte legfejlettebb csipjeinek tömeggyártását Tajvan déli részén, és folytatja helyi kapacitásbővítését is a TSMC – közölte Mark Liu, a vállalat elnöke csütörtökön. Fotó: STR A három nanométeres csipek tömeggyártásának beindításával a félvezetőipar globális piacvezetője csattanós választ adott a kételyekre és találgatásokra, melyek szerint a szigetország megnövekedett geopolitikai kockázatai és a cég külföldi beruházási tervei miatt háttérbe szorulhat hazai fejlődés. A TSMC sorsa és stratégiája persze nem véletlenül foglalkoztatja a globális gazdasági sajtó képviselőit, hiszen a világ legnagyobb bércsipgyártója meghatározó pozíciót tölt be a mobiltelefonoktól a vadászgépekig terjedő iparágakban használt csipek fejlesztésében és tömeggyártásában. Vállalatunk fenntartja technológiai vezető szerepét, és egyidejűleg jelentős beruházásokat hajt végre Tajvanon, miközben továbbra is a környezet megóvására figyelemmel fektet be és prosperál – mondta Liu a szigetország déli felében fekvő Tajnan városában a termelés ünnepélyes megindítása, illetve a kibővített kapacitás átadása alkalmából. A cégelnök hozzáfűzte, hogy a cég három nanométeres csipjeit már türelmetlenül várja a piac, a keresletet az új technológiák, köztük az 5G és a nagy teljesítményű számítástechnikai termékek hajtják. A hónap elején a TSMC közölte, hogy több mint háromszorosára, 40 milliárd dollárra növeli az új arizonai üzemében tervezett beruházását, ami az Egyesült Államok történetének legnagyobb külföldi befektetései közé tartozik. A tajvani vállalat, amely az Apple-t és az Nvidiát is ügyfelei között tarthatja számon, és amely Japánban is üzemet épít, nemrég azt is bejelentette, hogy egy lehetséges németországi beruházás is elérte döntéshozatali folyamata kezdeti szakaszát. A hírek szerint Drezda környéke lehet a befutó, bár még sok víznek kell lefolynia az Elbán a munkálatok megkezdéséig. A tajpeji kormány is alaptalannak nevezte a „viszlát, Tajvan” trenddel kapcsolatos aggodalmakat, kijelentve, hogy a Kína közvetlen közelében fekvő sziget pozíciója – mint a földkerekség legnagyobb félvezetőgyártója és mint a legfejlettebb csipek hazája – sziklaszilárd. Liu szerint a most induló tömeggyártás sikeres és kellően nyereséges lesz, az új három nanométeres technológia segítségével öt éven belül 1500 milliárd dollár értékű terméket állítanak elő. A cég eközben már dolgozik a következő generációs két nanométeres csipek gyártására szolgáló üzemek felépítésén, amelyek a tervek szerint Tajvan északi és középső részére kerülnének, híven a cég többször is megerősített ígéretéhez, mely szerint a gyártás nagyobb része mindig is a szigetországban marad. Jelenleg csak a TSMC és a Samsung rendelkezik a világ legfejlettebb csipjeinek gyártásához szükséges technológiai ismeretekkel. Az International Business Strategies 2022-re vonatkozó előrejelzései szerint a TSMC 64 százalékot birtokol a piacból, míg a Samsung csak 15 százalékot. A legfejlettebb, öt nanométeres vagy kisebb méretű félvezetők esetében a tajvani cég várható piaci részesedése idén 90 százalék lesz. Minél kisebb méretű egy félvezető, annál fejlettebbnek számít, hiszen annál több fér el belőle egy gyűszűnyi területen, persze annál bonyolultabb és drágább a gyártása is. Csipgyártóban lát fantáziát Warren Buffett Az Apple-ben bízik, de a TSMC részvényeit zsákolja Warren Buffett.

