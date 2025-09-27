Így került Orbán Viktor konyhájába Donald Trump

Orbán Viktor Facebook-videójában részletezte, hogy miképpen egyeztetett az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal arról, hogy hazánk leválik-e az orosz energiahordozók importjáról.

Orbán Viktor és Donald Trump: az orosz gázról egyeztettek telefonon / Fotó: AFP

A magyar kormányfő a hívás részleteiről is beszélt. Mint mondta:

Lerohanta a konyhánkat Donald Trump.

A kormányfő ezzel arra utalt, hogy az amerikai elnök vacsoraidőben hívta, amikor Orbán már otthon tartózkodott. Orbán Viktor a beszélgetés után befejezte a lecsót is, vacsorázott tovább.

A beszélgetésnek Magyarország szempontjából hatalmas tétje volt, ugyanis hazánk – infrastruktúra híján – nem tud leválni az orosz gázról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára, egyúttal pedig arról is tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy mindent megtett az energiaforrások diverzifikálásáért.

A horvát vezeték nem elegendő

Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon. A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek – rajtunk…”

Az Adria-vezeték egyedül amúgy sem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter.

Sikeres telefonhívás: Orbán meggyőzte Trumpot

A magyar kormányfőnek érdemes volt megszakítani a vacsorázást, mert meggyőzte az Egyesült Államok elnökét. Ezt egyértelműen ki is jelentette Donald Trump az Ovális Irodában másnap tartott sajtótájékoztatóján. Azt mondta, míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani

– mondta Trump. Kiemelte, hogy Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, egyetlen csővezetékre van utalva.

Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre] , aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez

– tette hozzá.