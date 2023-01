Olaszország jobboldali kormánya könnyít a határozott idejű, valamint a szerződés nélküli, egyszerűsített adminisztrációt igénylő munkavégzés feltételein, és leépíti a korábbi korlátozások egy részét.

Giorgia Meloni kormányfő lazítana a foglalkoztatási szabályokon.

Fotó: Getty Images

Az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságában a 23 millióból immár 5 millió foglalkoztatottnak nincs írott vagy szóbeli munkaszerződése

a legnagyobb szakszervezet, a CGIL tanulmánya szerint.

Giorgia Meloni miniszterelnök meghosszabbította a határozatlan időre szóló foglalkoztatásra vonatkozó adókedvezményeket, ugyanakkor növelte az úgynevezett munkahelyi utalványok felhasználásának lehetőségét.

Az utóbbi a rugalmas foglalkoztatás egy szélsőséges formája, amelyet 2017-ben részben eltöröltek, miután a szakszervezetek népszavazást kezdeményeztek a megszüntetéséről. Az ilyen keretben dolgozókat az állami jóléti ügynökségen keresztül, utalványokkal fizetik ki. Ezeket az utalványokat a munkaadók dolgozónként 12,5 euróért vásárolják meg.

A munkavállaló ebből az összegből 9 eurót kézhez kap, míg a maradék az egészségbiztosítását és a nyugdíjjárulékát fedezi. Az így foglalkoztatottnak nincs munkaszerződése, tehát jogosultsága sincs táppénzre, szabadságra vagy munkanélküli-segélyre. Az utalványok igen népszerűek a vállalkozások körében, de a kritikusai szerint nagy teret engednek a visszaéléseknek.

Kormánytagok szerint Meloni enyhítené az alkalmi munkavégzés más formáira vonatkozó megkötéseket is. A munkavállalót 2018 óta legfeljebb egy éven át lehet megkötések nélkül alkalmazni. Ezt az időszakot bizonyos feltételek mellett akár két évre is meghosszabbíthatják. A rendelkezéseken 2021-ben már enyhítettek, most pedig Meloni még ennél is nagyobb lazítást akar keresztülvinni.

A szakszervezetek felháborodtak a kezdeményezéseken, szerintük ezek a munkavállalók elszegényedéséhez vezetnek, miközben a termelékenységet sem növelik. A kormány viszont úgy látja, hogy a nagyobb rugalmasság több munkahelyet eredményez, a munkaadókat pedig arra ösztönzi, hogy bejelentsék a korábban feketén foglalkoztatott dolgozóikat.

„Az utalványokkal és a rövid távú szerződésekkel átmeneti pénzügyi könnyítést kapnak ugyan a cégek, de az elmúlt 25 év tapasztalata szerint inkább a munka minőségére, a képzésre és a termelékenység növelésére kellene összpontosítanunk a magasabb fizetések eléréséhez” – mondta Michele Tiraboschi, a Modenai Egyetem munkajogász-professzora.

Várhatóan februárban terjesztik elő azt a kormányrendeletet, amely csökkenti a határozott munkaszerződésekkel foglalkoztatók adóterheit – írta meg a Reuters.

Az új kormány a költségvetésben megvágta a munkanélkülieknek járó juttatásokat is.