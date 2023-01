Az előzetes tervek szerint 3200 dolgozójától válhat meg hamarosan a Ford Európában, főképp a németországi munkavállalók közüé. A cég az elektromos autógyártásra való fokozatos átállás miatt döntött a tömeges elbocsátások mellett.

Több ezer Ford-alkalmazott inthet búcsút az állásának.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

A tervek szerint 2500 fejlesztési munkatárs és 700 adminisztratív dolgozó inthet búcsút állásának hamarosan.

A leépítésekkel párhuzamosan a termékfejlesztési folyamatok egy részét is a tengerentúlra helyezi át a vállalat. Az intézkedés a cég kölni gyárát érintheti legfájdalmasabban, amely jelenleg 14 ezer embert foglalkoztat. A kölni leépítés mellett felmerült másik nagy német gyáruk, a Saarlouisban található üzem eladása is, amelyért a kínai BYD már be is jelentkezett érte.

Az elektromos autógyártás fókuszba helyezése jelentős váltás a Ford számára. Ezeknek a járműveknek az összeszerelése ugyanis sokkal kevesebb munkaórát igényel, mint hagyományos társaiké, emellett a szegmensben sokkal élesebb az árverseny is – ezen tényezők pedig valóban a létszámleépítések szükségességét vetítik előre, több fronton is egyszerre.

A vállalat tavaly egy kétmilliárd eurós programot jelentett be, amelynek célja egy teljesen elektromos jármű tömeggyártásának beindítása.

A cég a fejlesztést korábban pont a mostani leépítéssel leginkább sújtott kölni gyárban képzelte el, ahol jelenleg a Fiesta modellek készülnek. A Ford 45 ezer embert foglalkoztat Európában, a piacra pedig hét új, teljesen elektromos modellt terveznek bevezetni. Szó van egy németországi akkumulátorgyár és egy új törökországi üzem megépítéséről is.

A terjeszkedéssel és a német leépítéssel párhuzamosan elképzelhető, hogy a Ford Spanyolországban is elbocsátásokba kezd, erről korábban is szóltak már híresztelések.

Az elbocsátási hullám hátterében az elektromos átállás mellett a cég Európában elért alacsony haszonkulcsa is állhat. A Ford ugyanis adózás előtt csupán 2,2 százalékos árrést tudott elérni, ami már most messze elmarad az amerikai piac lehetőségeitől, a közelgő európai recesszió okozta várható visszaesésről nem is beszélve.

A hírekre a szakszervezetek is villámgyorsan reagáltak:

ha a dolgozók jövője nincs biztosítva, készek olyan mértékű sztrájkot szervezni, amely a Fordnak nem csak a német piacon betöltött szerepét ingathatja meg, de a teljes európai gyártását is alapjaiban rengetheti meg.

A Ford részvényárfolyama jelentős hullámzáson ment keresztül az elmúlt időszakban, jelenleg év eleji nyitóértékéhez képest 10 százalékos pluszban jár.

Hullámzó teljesítményt nyújt a Ford kurzusa

A szektor koronázatlan királyának, a Teslának a kurzusa is javulni tudott idén tavalyi brutálisan rossz éve után, jelenleg 7,6 százalékos pluszban jár, míg a Ford tradicionális riválisa, a General Motors 3,1 százalékos pluszt tudott elérni az idén.