Ázsiában nem csak a mostani kereslet gyenge, a jövőbeli nyersanyagigény is bizonytalan. A helyzetre a kereskedők is gyorsan reagáltak, néhány héttel ezelőtt még jövedelmezőbb volt az amerikai LNG-t Ázsiába szállítani. Nagyot fordult azóta a világ, ugyanis most már a szállítmányok 68 százaléka Európába érkezik – a Kpler adatai szerint.

Jóformán ömlenek Európába az LNG-tartályhajók

Európa számára az is kedvező, hogy az ázsiai kereslet összeomlása miatt az LNG ára is mélyrepülésbe került. Korábban azt feltételezték, hogy az ázsiai kereslet berobban a kínai Covid-korlátozások feloldásával, de mostanra világossá vált, hogy az újranyitás nehezen megy, és a holdújév is közeledik.

Nem számítunk az ázsiai kereslet növekedésére, és vele a cseppfolyós földgáz árának emelkedésére az ünnep vége előtt

– összegzett Arun Toora, a BloombergNEF kutatója.

Az Európába tartó LNG-szállítmányok nagyban hozzájárultak az orosz gáz kiesése miatti energiaválság csökkentéséhez. Gyakorlatilag a cseppfolyós földgáz volt Európa egyetlen reménye, és bár a kereslet lanyha az enyhe időjárásnak köszönhetően, a kereskedők jó eséllyel találnak vevőt az energiahordozóra Spanyolországban, Franciaországban vagy éppen az Egyesült Királyságban.

Nem harap viszont a készletekre Ázsia, ugyanis a mérsékelt időjárás miatt nem nőtt az ottani fogyasztás sem. Persze a tél hátralévő része még okozhat meglepetéseket mindkét régióban, így tehát a viszonylagos nyugalom törékeny. Azt is nehéz hosszabb távon előre jelezni, hogy a kínai ipari kereslet hogyan alakul. Ez azonban

nem elég indok a legalább 26 napos hajóutat vállaló kereskedőknek arra, hogy elinduljanak a tengerentúlról Ázsiába.

Fotó: Stefan Sauer / AFP

„Ha Ázsiában bekeményít a tél, akkor akár Európából is indulhatnak szállítmányok, de ennek egyelőre semmi jelét sem látjuk. Emellett az ottani kereslet sem emelkedik számottevően addig, amíg az árak nem esnek le 15-18 dollárra millió brit hőegységenként” – mondta Toora.

A cseppfolyós földgáz importja az alacsony fogyasztásnak köszönhetően mérséklődött, de továbbra is bőven a szezonális átlag felett van.

A Morgan Stanley ugyan felére csökkentette gázár-előrejelzését,

de azt is hozzáteszik, hogy a Hollandiában kereskedett TTF-árnak nem kell csúcsra ugrania ahhoz, hogy az LNG-import felpörögjön.

A bő ellátottságra utal a tartályhajók mozgása is. Egy tanker például Északnyugat-Európából Ázsia felé indult, egy másik pedig elhagyta eredeti úti célját, az Egyesült Királyságot, és Törökország felé vette az irányt. A legtöbb hajó azonban a nyugat-európai partoknál marad, ami kedvező lehet, ha elindul az Egyesült Államokban lévő Freeport LNG-létesítmény.