hiába állnak átlagosan 83 százalékos töltöttségen az európai gáztárolók, a blokknak továbbra is ellátási zavarokkal kell szembenéznie, arról nem is beszélve, hogy a tavalyi év során Ázsiával is konfliktusba került, miután licitverseny alkult ki a cseppfolyós földgáz (LNG) szállítmányaiért.