Csökkenésnek indult Kína lakossága 2022-ben, amire utoljára akkor volt példa, amikor még Mao Ce-tung vezette az országot, és azt éhínség sújtotta 1961-ben. Az ázsiai óriás népessége még így is 1,4118 milliárd főt tett ki a tavalyi év végén az ország statisztikai hivatala által kedden közölt adatok szerint, ám ez 850 ezer fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Fotó: Zhang Duan / XINHUA / Xinhua via AFP

Az országban az elmúlt évben mindössze 9,56 millió gyerek született tavaly, több mint egy millióval kevesebb, mint a 10,62 millió születést regisztráló 2021-es évben. Ilyen kevesen legalább 1950 óta nem születettek Kínában, hiába igyekszik a kormány visszájára fordítani a több évtizedes egykepolitikáját.

A halálozások száma ugyanakkor tavaly 10,41 millióra emelkedett az elmúlt éveket jellemző 10 millió körüli értékről, ám

az idei adatok ennél is rosszabbak lehetnek a koronavírus-járványt decemberben elengedő döntések hatására.

Az ország statisztikai hivatalának élén áló Kang Ji azonban hangsúlyozta, hogy a csökkenés elsődleges oka a születések visszaesése, a házasság későbbi időpontra halasztása valamint a szülőképes korban lévő nők számának csökkenése. Ugyanakkor Kang szerint ez nem ad okot az aggodalomra, ugyanis az ország munkaerőkínálata még mindig meghaladja a dolgozók iránti keresletet.

Elemzők ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy a népesség csökkenése az ország növekedési kilátásait is beárnyékolják, mivel a belső kereslet is csökkenhet például az új építésű lakások iránt, miközben a kínai gazdaság mintegy negyedét adó építőipar már így is számos problémával küzd.

A népesség csökkenése jóval hamarabb következett be, mint azt korábban jósolták, az ENSZ például még 2019-ben is 2031-re várta a tetőzést, hogy aztán tavalyi becslésében ezt előrehozza 2022. elejére. A munkaerő-kínálat már korábban elkezdett visszaesni, ami hosszútávon tovább csökkentheti az ingatlanpiaci keresletet, miközben a kormány számára gondot okozhat a nyugdíjrendszer finanszírozása az öregedésnek indult országban – írja a Bloomberg.

Mindez azzal kapcsolatban is kételyeket vet fel, hogy képes lesz-e a kínai gazdaság nagyobbra nőni az amerikainál.

Az ezer lakosra jutó születések száma 6,77-re csökkent, amire legalább 1978 óta nem volt példa, és az adatokból az is kiderült, hogy a munkaképes korú – ez alatt Kínában a 16 és 59 év közöttieket értik – népesség 62 százalékra csökkent az egy évtizeddel korábbi, nagyjából 70 százalékos értékhez képest. Ezzel Kína is csatlakozott a térség más országaihoz, például Japánhoz és Dél-Koreához, ahol a fejlődéssel párhuzamos szintén hasonló folyamatok mentek végbe.