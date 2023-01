Meglepetésre 0,6 százalékkal zsugorodott a svéd GDP a decemberrel zárult három hónapban az előző negyedévhez képest a stockholmi statisztikai hivatal hétfőn kiadott első becslése szerint; a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 0,2 százalékos növekedésre számítottak. Az előző év azonos időszakához képest ugyanilyen mértékben esett vissza a GDP. A harmadik negyedévben még 0,6 százalékkal bővült a legnagyobb észak-európai gazdaság.

Idén várhatóan recesszióba süllyed a svéd gazdaság.

Fotó: Shutterstock

Az utolsó negyedév adatai alapján valószínűsíthető, hogy tavaly összességében 2,4 százalékos gazdasági növekedést értek el.

A 2022-es év egészére vonatkozó eredmény ugyan kissé meghaladta az elmúlt évtizedekben tapasztalt történelmi átlagot, de ez elsősorban a 2021 első felének alacsony gazdasági aktivitásával magyarázható, nem pedig a GDP egyértelmű tavalyi növekedésével

– idézte a Trading Economics Neda Shahbazit, a svéd statisztikai hivatal közgazdászát.

A Bloomberg szerint a svéd gazdaság várhatóan recesszióba zuhan az idén, mivel a magasabb hitelkamatok és megélhetési költségek emelkedése negatív hatással lesz a fogyasztásra. Az alapkamat Svédországban 2,5 százalék, de a jegybank (Riksbank) várhatóan követi a többiek példáját, és folytatja az emelést.

Az infláció 12,3 százalékra ugrott decemberben, ami a legmagasabb 1991 februárja óta, és messze meghaladja a Riksbank 2 százalékos célját.

A svéd lakáspiac helyzete pedig világviszonylatban is az egyik legrosszabb, ami csökkenti az új lakások iránti keresletet, és árt az építőiparnak.

„Feltehetően a fogyasztókat sújtó negatív tényezők egész sora szedi most áldozatait” – értékelte a friss GDP-adatot a lapnak Michael Grahn, a Danske Bank A/S vezető közgazdásza, megjegyezve, hogy a gyorsbecslésben nem közöltek részleteket.