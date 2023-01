A megújuló energiaforrásokat úri huncutkodásnak, a fenyegető klímaváltozást egyszerű blöffnek minősítő Donald Trump bukásával elérkezett a felvilágosodás kora az amerikai energetikában. Washington a zöldfordulatot pártoló Joe Biden elnök vezényletével számolatlanul önti a dollármilliárdokat a megújuló energiaforrások használatának növelését célzó beruházásokra, klímavédelmi projektekre.

Joe Biden elnök egy Cadillac Lyriq elektromos SUV volánja mögött.

Fotó: Mandel Ngan

Ennek meg is látszik az eredménye, az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) szerint ugyanis folyamatosan nőnek az ország zöldáramtermelő kapacitásai, s az új létesítmények üzembe állásával csökkenthető a szenes és a földgáztüzelésű erőművek áramtermelése. Az EIA előrejelzése szerint az idén a szél- és napenergia együttesen a teljes amerikai villamosenergia-termelés 16 százalékát fogja adni, ami 2 százalékpontos bővülés a 2022-es évhez képest, s a 2018-as részesedés duplájának felel meg. Ezzel párhuzamosan

a szén részaránya az áramtermelésben a tavalyi húszról 18 százalékra mérséklődik, míg a gázos erőműveké 39-ről 38 százalékra csökken,

majd 2024-ben újabb 1 százalékponttal zsugorodik. A megújulók előretörése látványos az energiamixben, a naperőművek kapacitása 2017-hez képest háromszorosára, 74 gigawattra nőtt. Ugyanezen időszakban a szélenergia hasznosítása 60 százalékkal nőtt, és 143 gigawattórás összteljesítményt képvisel.

A zöldátállás folyamata rendkívül gyorsan halad előre: az információs hivatalhoz beérkezett adatok szerint a 2024 végére 83 százalékkal, azaz 63 gigawattal nő a naperőművek összkapacitása, miután a gáláns kormányzati adótámogatások, valamint a tömegtermelés miatt egyre olcsóbban hozzáférhető napelemek beruházási boomot indítottak Amerika-szerte, főként a napsütéses Kalifornia és Texas államban.

A napelemekkel termelt áram részaránya a tavalyi 3 százalékról az idei év végére 5, majd jövő év végére 6 százalékra nő a világ Kína mögött második legnagyobb energiafogyasztó országában. A szélenergia esetében a tavalyi 11 százalékos részesedés minimálisan változhat az idén, a jövő év végéig átadandó 12 gigawattnyi pluszteljesítmény révén a szél szerepe 12 százalékosra nőhet az áramtermelésben. Az EIA szakértői szerint

a megújulók térnyerésének egyértelmű vesztese a szén,

amelynek részaránya az idén 2 százalékponttal, 18 százalékra, jövőre pedig 17 százalékra esik vissza. A földgáz ára kedvezőbben alakul középtávon, ez is a szén erőművi felhasználása ellen szól, ahogy a fokozottabb károsanyag-kibocsátás is. A megújulók előretörése a hálózatról töltött elektromos autók karbonlábnyomának méretét is csökkenti, hiszen egyre zöldebb árammal töltik fel az akkumulátoraikat.

És van még egy fontos szempont: a levegő minőségének javulását is elősegíti az átállás. Az Amerikai Tüdőgyógyászok Szövetségének adatai szerint

az ország a 2020 és 2050 közötti időszakban 1200 milliárd dollárnyi közegészségügyi kiadástól mentesülne csak azzal, hogy a fosszilis üzemanyagot égető új autók értékesítését 2035-től, a teherautókét pedig 2040-től betiltják,

ahogy a menetrend előírja. Biden elnök 2030-ra az újautó-értékesítésekben már 50 százalékos villanyautó-arányt szeretne látni. A megtakarítás volumene az évek haladtával egyre nő, 2030-ban 27,6 milliárd dollárra, 2050-ben pedig 62,4 milliárd dollárra becsülik a társadalom által megtakarított és másra költhető összeget. Emellett elkerülhető lesz 110 ezer ember idő előtti halála, 3 millió asztmás megbetegedés és több mint 1,3 millió munkanap kiesése.

A napenergia hasznosítását az amerikaiak 84 százaléka támogatja.

Fotó: Robyn Beck

Mindehhez társadalmi összefogásra és politikai egyetértésre lesz szükség. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pártpolitikai megosztottságtól függetlenül az amerikaiak többsége támogatja a villanyautók elterjedését és a napenergia fokozott hasznosítását. A napfarmok építését 84, a szélerőművekét 73 százalék támogatja.

A republikánusok körében 10-10 százalékponttal alacsonyabb, a demokratáknál csaknem ugyanennyivel magasabb a támogatók aránya. Az átlagtól való eltérés a közvélemény-kutatók szerint a szemellenzős Trump-hívek táborának tudható be.