Legázolta a teljes amerikai luxusautó-piacot a Tesla, amely az eladási statisztikákban is átvette a vezetést, nem akármilyen előnyre szert téve a 2021-es nyertes BMW előtt. A Tesla a villanyautók és az abszolút kategória mezőnyéből is kimagaslott a 2022-ben eladott 484 351 autójával, amely ráadásul a riválisaihoz képest csupán négy modellre szorítkozott. Értékesítésben 41 százalékot vert 2021-es önmagára, miközben a korábbi listavezető BMW forgalma 5,3 százalékos visszaeséssel 327 929 autóra csökkent az Experian adatai szerint.

A Tesla tavaly nagyon elkapta a fonalat, hazai piacán 41 százalékkal növelte eladásait.

Fotó: Shutterstock

A harmadik helyre beparkoló Mercedes-Benz eladásai stagnáltak, a globálisan erős évet záró stuttgartiaktól összesen 269 511 autót vásároltak az Egyesült Államokban. Megjegyzendő, hogy Elon Musk cége nem közli se részletes bontásban, (se sehogy) amerikai értékesítési statisztikáit, viszont az Experian a forgalomba helyező hatóságoktól begyűjtött adatokkal ezt a hiányosságot könnyűszerrel pótolni tudta. Teslát pedig nem azért vesz még az amerikai ember sem, hogy a nappaliba leparkolva gyönyörködjön a szépségében.

Nyilván akad ilyen extrém eset is, de a statisztikán ez nem változtat. Korábban voltak viták arról, hogy valamennyi Tesla modell a luxuskategóriát képviseli-e, de konszenzussal az a döntés született, hogy a család legkisebb tagja, a Model 3 is bőven megfelel a luxuskövetelményeknek. Ahogy a 44 630 dolláros induló ára is.

A Tesla ráadásul egy szűkülő piacon növelte dinamikusan az eladásait:

tavaly a 15 nagy luxusautó-gyártó összesen 2,18 millió álomautót adott el, 3,5 százalékkal kevesebbet a megelőző évinél. A Tesla számai nélkül 11 százalékos lett volna a csökkenés.

A Cadillac Lyriq-kel a General Motorsnak is van már elektromos luxusmodellje.

Fotó: Scott Olson / Getty Images

A luxuskategóriában továbbra is a belső égésű motorral szerelt járművek viszik a prímet, a Tesla- riválisok amerikai elektromosautó-eladásai egyelőre igencsak szerények. A BMW eladási statisztikájában feltüntetett 14 159 villanyautó azt jelenti, hogy 25 benzinesre vagy dízelre jutott egy-egy villanymotoros változat.

A Mercedesnél ugyanakkora az arány. E téren az Audi sokkal jobban szerepel a maga 8,8 százalékos mutatójával, de a németek közül a Taycan modelljével hasító Porsche emelkedik ki, méghozzá 10,5 százalékkal. A Cadillac az első villanyautó-modelljével, a tavaly debütált Lyriq-kel vélhetően tarolni fog az idén, ledolgozva a luxusmárka 10 százalékos éves visszaesését

A legnagyobb bukást tavaly a Honda luxusmárkája, az Acura szenvedte el (mínusz 36 százalék), de a Volvo és a Lexus sem dicsekedhet a teljesítményével

(mínusz 21 és mínusz 16 százalék). A 15-os toplista végén a Land Rover, a Genesis (Hyundai), az Infiniti (Nissan), Alfa Romeo és a Jaguar szerepel.