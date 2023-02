Moszkva új fegyverekkel rukkol ki. Hogy ezek mennyiben hatékonyak a harctéren – erről egyelőre találgatások folynak. Annyit tudni, hogy többségüket az ukrajnai beavatkozás harctéri tapasztalatai alapján dolgozták ki. Az egyik legérdekesebb közülük az embereket és eszközeiket a nagy pontosságú, infravörös hőkereső/képalkotó alapú célkövető berendezéssel működő ellenséges rakétáktól megvédő füst-infra kézigránát.

Fotó: Getty Images

Ennek az állami tesztelését befejezték, írta a minap a Kreml-közeli RIA Novosztyi a Rosztyeh(Rostec) állami hadiipari-hitech vállalatcsoportra hivatkozva. "Az RDG-U kézigránát, amely az infravörös tartományban a személyzet és a felszerelések álcázását biztosítja a nagy pontosságú fegyverektől, sikeresen átment az állami teszteken" - közölte a vállalat. (A Rostec, amely több mint 800 oroszországi hadiipari-hitech vállalatot összpontosít, tavaly 60 százalékra növelte termékskáláján a katonai célú termelést. 2021-ben ez az arány 54,5 százalékos volt, mondotta Szergej Csemezov, a vállalatcsoport feje.)

Infrával a rakéták ellen

Ez a szerkezet, az RDG-U kézigránát valamiféle ellen-infravörös képalkotó védőfüggönyt von – nem csak egy pillanatig – az emberek és eszközeik köré, amely feltehetően megzavarja a bejövő rakéta célzórendszerét. A kifejlesztő, a CNIItocsmas vállalat – a Kalasnyikov konszern tagja - szabadalmaztatja is az infravörös védőrendszert, jelezve, hogy feltehetően a nemzetközi piacokat is megcélozzák a termékkel. A szakértői hozzászólásokból kiderül, hogy alapvetően a korábban jól ismert füstgránátról van szó, amelynek hatását gazdagítják az infravörös tartományt használó rakéták elleni védelemmel is. (Mellesleg, ha nagy füstöt csinál, megzavarhatja a lézervezérlésű rakétákat is – de ez nincs benne a programban.) Részleteket nem közöltek róla, de feltételezhető, hogy a jelzésre, hogy ellenséges rakéta közeleg, a katona kidob a fedezékből és felrobbant egy ilyen gránátot, amely aztán a néhány másodpercig hatékony infravörös függönnyel eltéríti a rakétát, vagy korábban, a cél előtt felrobbantja.

Ami a Kalasnyikov konszernt illeti, idén kezdik gyártani az ukrajnai tapasztalatok alapján egyszerűbb kezelésűvé tett új Kalasnyikov-származékot, az 5,45 milliméteres AK-12 gépkarabélyt. Ahogy a gyártók ígérik,

az ergonomikusabb új változat pontosabb is elődjeinél.

A nyugaton jól ismert Picatinny-sínrendszer lehetővé teszi, hogy a fegyverre például éjjellátót, lézeres cél-megjelölőt, alul pót-fogantyút rögzítsenek.

Orosz drón-maradványok Kijev mellett

Fotó: NurPhoto via AFP

Új generációs drónok

Két, nem teljesen új rendszer, a 152 milliméteres, 47-es kaliberű (tehát már ágyúnak és nem taracknak számító) önjáró páncélozott, 42 tonnás nehéz (hadosztály-tüzérséghez tartozó) löveg, az MSzTA-Sz (2Sz19 – NATO-megnevezése: Farm M1990-es) és az Orlan-30-as felderítő-célmegjelölő, lézerberendezéssel felszerelt drón összekombinálása is új fegyvernek számít Ukrajnában. Az Orlan-30-as alsó-közepes méretű, mintegy 30 kilogrammos tömegű drón más, kisebb drónoktól kapott információk alapján elindul a beazonosított célpont (harckocsi, HIMARS-rakéta sorozatvető, vagy páncélos harcjármű) felé, értesíti az MSzTA-Sz üteget a célkoordinátákról, egyben a célra irányítja, „megfesti” a kibocsátott lézersugárral, amit a kilövéstől számított néhány másodperc múlva a cél körzetébe érő „okos” tüzérségi gránát, a Krasznopol célkövetője érzékel, rátapad és a lézersugár elvezeti a célig. Az oroszországi szisztéma eredményességét javíthatja, hogy az ellenfél hasonló rendszere, amely az amerikai StarLink műholdhálózaton alapul, a tulajdonos, Elon Musk rendelkezésére

korlátozza az ukrán hadsereg hozzáférését a hálózathoz, a többi között a célkereső-támadó drónok műholdas irányításához.

Moszkva még tavaly nyáron nagyszabású toborzókampányt indított hadiipari szakmunkások felvételére, betanítására. Oroszországban nagy hiány mutatkozik nemcsak ilyen szakképzett munkaerőből, hanem modern, digitális/számítógép-vezérlésű szerszámgépekből is, amelyeket korábban döntő mértékben nyugati importból szereztek be. Az Ukrajna miatt szankciókkal azonban ez a beszerzési lehetőség lezárult.

A kritikusok szerint Moszkva késlekedett saját szerszámgépipari fejlesztésében, ennek a levét isszák most.

Lopakodó cirkálórakéták

Ugyanakkor hiba lenne alábecsülni az oroszországi hadiipar, az orosz gazdaság lehetőségeit – figyelmeztetnek. A Conflict Armament Research (CAR) nevű nemzetközi haditechnológia-elemző cég e

mberei

néhány hete szemügyre vették a múlt év végén Kijevet ért rakétatámadások színhelyén talált roncsdarabokat.

(A CAR egy nagy-britanniai székhelyű nemzetközi megfigyelő szervezet, EU-s és német támogatással működtet egy globális fegyverzet-figyelő rendszert, az iTrace Global Weapon Reporting-ot. Bravúros gyorsasága, teljesítménye példájaként emlegetik, hogy öt éve kiderítette, hogy egy, az amerikai hadsereg által Bulgáriától vásárolt páncélelhárító rakéta a szállítástól számított 59 napon belül már a közel-keleti Iszlám Állam fegyvereseinek a kezébe került.)

A CAR szakértői megállapították, hogy az ukrán főváros elleni támadásokat a H-101-es,

az oroszországi cirkálórakéták legújabb, „lopakodó” generációjához tartozó fegyverekkel követték el.

Ezeket a 2013 óta rendszeresített fegyvereket az Oroszországi Föderációban 2022 júliusa és szeptembere között gyártották – vonták le a következtetést a roncsokon talált gyártási számok alapján. A kijevi célpontokba becsapódott rakéták egy másik csoportja még újabb volt: tavaly október-novemberben készültek.