Az év első hónapja hagyományosan sokan elmaradnak az Egyesült Királyságban az alapvető kifizetések teljesítésével, így a jelzálog- és banki hitelek, hitelkártya adósságok törlesztésével és a lakbérfizetéssel. A Wich? brit fogyasztói érdekvédelmi csoport jelentése szerint az érintett háztartások száma az idén a decemberihez képest 400 ezerrel, 3,2 millióra ugrott, ami hasonló az előző években tapasztalt szinthez.

Fotó: Matt Cardy



A kétezer ember megkérdezésével készült havi felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók majdnem 59 százaléka rákényszerült legalább egyféle pénzügyi módosításra, például

bizonyos holmijainak az eladására, a fogyasztás visszafogására vagy arra, hogy hozzányúljon a megtakarításaihoz.

Ez az arány azonban javulás a szeptemberi, csúcsot jelentő 65 százalékhoz képest.

Ennek ellenére tavaly 27-ről 38 százalékra emelkedett azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek kevesebbet költöttek a számlákra, a lakhatási költségekre, gyógyszerre és élelmiszerre.

Rocio Concha, a szervezet politikai igazgatója szerint a friss adatok is azt mutatják, hogy a brit fogyasztóknak az idén még a korábbinál is több támogatásra van szükségük. Mivel a megélhetési válság továbbra is sújtja a háztartások pénzügyeit, arra kérjük az olyan alapvető ágazatokban működő vállalkozásokat, mint az élelmiszer, energia és internetszolgáltatás, hogy tegyenek többet az ügyfelek érdekében, és kerüljék a szükségtelen vagy tisztességtelen költség- és díjemeléseket – idézte a szavait a Sky News internetes oldala.

Fotó: Richard Baker

A nyomás valóban fokozódik a brit háztartásokon, hiszen a vízdíjak az idén 7,5 százalékkal emelkednek, ami két évtizede a legnagyobb mértékű emelés, és átlagos fogyasztás esetén napi 1,23, egy évben pedig 448 fontos kiadást jelent. (Egy font 435,6 forint.)



A megélhetési válság és a magas infláció miatt nyolc hónapja tart a sztrájkhullám az országban, ami a CEBR gazdasági elemző intézet becslése szerint legalább 1,4 milliárd fontos kiesést okozott a gazdaságnak.

Bár a közalkalmazottak munkabeszüntetései megnehezítik az emberek életét, a Sky News felmérése szerint a britek körében novemberi 35 százalékról 37 százalékra nőtt a szakszervezeteket támogatók aránya. A nagy többség egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak ezzel az eszközzel próbálnak az inflációval lépést tartó béremelést kicsikarni. Különösen a kórházi ápolókkal és a mentősökkel éreznek együtt.