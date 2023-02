Miközben Európában egy év harc után is tovább lőnek, a pénteken közölt adatok szerint az amerikai háztartások évek óta nem látott hévvel költekeznek. A szegényeknek biztosan az óceán túloldalán is ártott a fegyverdörgés idején felpörgött infláció, összességében azonban az amerikaiak szélesre nyitják a pénztárcájukat. A dollárnak ez jó, az euró árfolyamának fordítva, és ez megakaszthatja akár a forint menetelését is.

Egész csokornyi számot tettek közzé az Egyesült Államokban a fogyasztók kiadásairól és árindexeikről, és minden egyes adat meglepőnek bizonyult, egyértelműen abba az irányba mutatva, hogy inkább az eddig vártnál is többet emel kamatain a Federal Reserve, mint hogy az infláció nyár óta tartó csökkenésén felbátorodva leálljon.

A robusztus amerikai munkaerőpiaci adatok is ugyanerre utaltak mostanában. Az éves infláció ugyan a júniusi 9,1 százalékos csúcsról januárra már 6,4 százalékra csökkent, de ez még mindig messze a 2 százalékos cél felett van – igaz, hogy ezt több év átlagában kell elérni. Ráadásul van az inflációnak egy olyan komponense – a személyes fogyasztás fő komponenseit követő PCE mutató –, amelyet a Fed kiemelten figyel, ennek a csökkenése pedig a pénteki számok tanúsága szerint megfordult a múlt hónapban.

Az éves PCE-infláció a decemberi 5,3-ről 5,4 százalékra gyorsult. Az áruk drágulásának üteme ugyan 5,1-ről 4,7-re esett, és valamivel kevesebbet – 11,6 helyett 11,1 százalékot – emelkedett az élelmiszerek ára is, a szolgáltatások azonban 5,4 helyett 5,7 százalékkal lettek drágábbak, miközben az energia ára 8,5 helyett 9,5 százalékkal nőtt átlagban. A változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő magindex is feljebb kapaszkodott: 4,6-ről 4,7 százalékra.

Egy hónap alatt az év utolsó két hónapjának 0,2 százalékos üteme után 0,6 százalékban emelkedtek összességébena PCE-árak.

Az újra gyorsuló drágulás mögött a fogyasztás meghökkentő ütemű bővülése állt. Az amerikaiak januárban 1,8 százalékkal növelték személyes kiadásaikat a decemberi 0,1 százalékos csökkenés után, ami messze meghaladta az 1,3 százalékos elemzői várakozást, és a legnagyobb havi ugrás 2021 márciusa óta. Az emelkedés a kiadások széles skáláját érintette. A személyi jövedelmek ugyanakkor 0,6 százalékkal szöktek fel, ami a decemberi növekedés duplája – és a Fed a bérek oldaláról érkező inflációs nyomást is figyeli.

Tekintve az elfogadhatatlanul magas inflációs számokat, a Fed valószínűleg tovább tolja a kamatemelési sorozatot, még ha ez a gazdaság lelassulását jelenti is

– kommentálták az adatokat a Bloomberg elemzői, akik szerint a kiadások pályájának a felfelé mozdulása növeli a GDP növekedésére leső kockázatokat.

Rossz hír a gazdaságról, jó hír a tőzsdéknek A negyedik negyedévben az amerikai gazdaság 2,7 százalékkal nőtt, szemben az első becslésben szereplő 2,9 százalékkal. A tőzsdék kilőttek a hírre.

United States Core PCE Price Index MoMhttps://t.co/Y1aPDOIkiT pic.twitter.com/I0LJ0C3r86 — Trading Economics (@tEconomics) February 24, 2023

Az adatok hatására továbblódult az euró ellenében a kamatemelési várakozások miatt amúgy is hetek óta erősödő dollár, és tízhetes csúcsokat ütögetett 1,054 környékén. Az erősödése nem szokott jót tenni a közép-európai devizáknak sem, bár az idén eddig kirobbanó formában lévő forint többnyire ezt is figyelmen kívül hagyta az elmúlt hetekben. Most viszont nem maradt el a hatás; az euró ellenében a 380,5 körüli szintekről 382,5 tájékára vonult vissza, ami egy nap alatt félszázalékos veszteség, miközben az idén gyengélkedő lengyel zloty ezúttal őrizte csütörtöki formáját. A kereskedés vége felé azonban a forintot is visszatolták 381 környékére, azaz egyáltalán nem biztos, hogy a csúf amerikai szelek hatása túléli a hetet.