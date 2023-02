Az újautó-eladások éves bázison 14,7 százalékkal nőttek januárban az Egyesült Királyságban az előző havi 18,3 százalék után; ez 131 994 gépkocsit jelent az SMMT ágazati szervezet hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint. A növekedés az egymást követő hatodik hónapja tart, az üteme azonban tavaly október óta folyamatosan lassul, és a januári adat elmarad a 16 százalékos bővülést jelző elemzői várakozásoktól is.

Fotó: Monty Rakusen



Jelentősen, 19,8 százalékkal megugrott a kereslet az elektromos autók iránt, 17 294 kelt el belőle, míg a benzinesekből 58 973, ami 14,6 százalékos növekedés. A The Guardian tudósítása szerint a britek is egyre inkább elfordulnak a dízelmeghajtású autóktól, az eladások 12,1 százalékkal, 5280-ra estek vissza.

Az SMMT előrejelzése szerint

a brit autópiac a nehéz gazdasági helyzet és a feszített ellátási láncok ellenére 11,1 százalékkal bővül az idén,

az eladott személygépkocsik száma eléri az 1,79 milliót. A szervezet azonban attól tart, hogy a töltőállomás-hálózat fejlesztése nem tart lépést az elektromosautó-eladások ütemének növekedésével.

„Az autóipar már most is az országos trenddel ellentétes növekedést produkál, és a megfelelő keretek között készen áll arra, hogy felgyorsítsa az Egyesült Királyság gazdaságának szén-dioxid-mentesítését” – idézte a lap Mike Hawest. Az SMMT vezérigazgatója azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az iparág és a piac átalakulóban van, és a kihívásokkal teli gazdasági kilátások, az emelkedő megélhetési költségek, valamint az új technológiákkal kapcsolatos fogyasztói aggodalom miatt sebezhető.

„Olyan költségvetést várunk, amely megerősíti a nettó nulla kibocsátásra vonatkozó elkötelezettséget, és olyan intézkedéseket hoz, amelyek az ágazat és a nemzet számára is elősegítik a zöldnövekedést” – tette hozzá.