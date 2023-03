Amerikai bankcsődök: újabb hitelminősítő lépett

Miután a Moody’s kedden negatívra csökkentette a kilátást a teljes amerikai bankrendszerre, az S&P Global Ratings is leminősített egy amerikai pénzintézetet, a First Republic Bankot. A hitelminősítő egyelőre arra nem lát jelet, hogy ezt más szervezet kapcsán is megtegye.

Az S&P Global Ratings kedden negatívra rontotta a First Republic Bank besorolását, ami a hitelező pénzügyi erejébe vetett bizalom csökkenését tükrözi. Az S&P Global Ratings egyelőre csak a First Republic Bank hitelezését minősítette le.

Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images A hitelminősítő ezután közölte, hogy egyelőre más amerikai banknál nem tapasztalt kezelhetetlen mértékű betétkiáramlást, így nem látja további leminősítés szükségességét. A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy a Moody’s negatívra csökkentette kilátását a teljes amerikai bankrendszerre. Az 1985-ben alapított First Republic Banknak tavaly év végén 212 milliárd dollárnyi eszköze és 176,4 milliárd dollárnyi betétje volt az éves jelentése szerint. A betéteinek mintegy 70 százaléka nem biztosított, ami a közepes méretű bankok 55 százalékos átlaga felett van, és a harmadik legmagasabb a csoportban a Silicon Valley Bank és a Signature Bank után – közölte a Bank of America. A First Republic vasárnap este közölte, hogy további finanszírozást biztosított a JPMorganon keresztül, így különböző forrásokból összesen 70 milliárd dollárnyi forráshoz jutott hozzá, és a likviditása megnőtt. A részvényei több mint 60 százalékot zuhantak hétfőn, majd keddre kissé magukhoz térve 27 százalékkal emelkedtek, és visszanyerték a veszteségeik egy részét – jelentette a Reuters. A Fehér Ház tisztviselője biztosított arról, hogy különös figyelemmel kísérik a First Republic és más kisebb bankoknál a betétesek védelmét célzó intézkedéseket. A Silicon Valley Bank összeomlása bizalmi válságot idézett elő a bankszektorban, az emberek megrohamozták a pénzintézeteket, hogy kivegyék a megtakarításaikat, annak ellenére, hogy az amerikai hatóságok gyors intézkedéseket hoztak a bizalom megerősítésére. A pánik a regionális bankokat sújtja a legjobban – közölte a Reuters. Az S&P szerint az amerikai szabályozók intézkedései további likviditást biztosítottak a bankoknak, ám arra figyelmeztetett, hogy a feltételek változékonyak, és egyes bankok a stressz nagyobb jeleit mutatják. A Moody’s Investors Service kedden a korábbi stabilról negatívra módosította az amerikai bankrendszerre vonatkozó kilátását a működési környezet gyors romlása miatt. Bankcsőd: nem egyformán büntették a pénzintézeteket a befektetők, a nagy kedvencek olcsón megúszták Minél nagyobb egy bank, annál kevésbé látta kárát a hét végén kitört hitelintézeti pániknak – a méret azonban nem minden, mást is mérlegelnek a befektetők.

