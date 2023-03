A Silicon Valley Bank (SVB) elnök-vezérigazgatója két hete mintegy 3,6 millió dollár értékben adott el a pénzintézet nála lévő törzsrészvényeiből – írta meg a Newsweek. A patinás amerikai hetilap szerint Gregory Becker az általa bírtokolt SVB-pakett 10 százalékán adott túl: 98 ezer részvényből pontosan 12 451 darabot.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Vagyis azt nem lehet mondani, hogy a pénzintézet első embere kiszórta volna a papírjait a mit sem sejtő piacra, ugyanakkor a közeli dátum miatt felmerülhet, hogy vajon jóhiszemű kereskedés történt-e.

Főleg úgy, hogy a szóban forgó február 27-i napon nem Gregory Becker volt az egyetlen SVB-vezető, aki nagy mennyiségű részvénytől szabadult meg:

a bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Daniel Beck több mint 575 ezer dollár értékben kötött üzletet ugyanaznap. A lap visszanézte a korábbi hivatalos tájékoztatásokat és arra a megállapításra jutott, hogy az SVB különböző vezetői már 2021 tavasza óta időről-időre nagyobb csomagokat dobtak fel a részvénypiacokon eladásra.

Mekkora bank ment csődbe az USA-ban?

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, pénteken a kaliforniai szabályozó hatóságok bezárták a Szilícium-völgyben a technológiai startupokat kiszolgáló pénzintézetet, az SVB-t. Ez az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje a 2008-as pénzügyi válság során összeomlott Washington Mutual után. Az SVB nem kis szereplő: a ranglista szerint az USA 16. legnagyobb bankja, összesen 17 fiókja volt Kaliforniában és Massachusettsben, ezek állítólag hétfőn újra kinyitnak, immáron hatósági ellenőrzés mellett.

A kaliforniai Santa Clarában bejegyzett SVB kulcsszerepet játszott a technológiai és kockázati tőke területén és még a Covid-világjárvány idején is sikeresen versenyzett a nagyobb bankokkal. A 2022-es év végén a mérlegfőösszege körülbelül 209 milliárd dollár, a betétállománya pedig 175,4 milliárd dollár volt. A hivatalos szervek arról tájékoztattak, hogy egyelőre nem tudják meghatározni a nem biztosított betétek összegét, ehhez további információkat kell beszerezniük.

Hogyan ment csődbe az egyik legnagyobb amerikai bank?

Az SVB ügyfeleinek zöme az elmúlt hónapokban kezdte el kivenni a pénztét, miután a technológiai szektort különösen súlyosan érintette az amerikai jegybank, a FED agresszív kamatemelése. Amikor az SVB közleményben jelezte a partnereinek, hogy kötvényállományának egy részét értékesítenie kell a működése fenntartásához, a betétesek kis túlzással megrohamozták a fiókokat. Kérdés, mi következik most. A szakértők inkább derűlátók, szerintük az összeomlás elszigetelt eset és nem valószínű, hogy átterjedne a bankszektor többi részére. Ugyanakkor az is tény, hogy a négy legnagyobb amerikai bank piaci kapitalizációja a hírek hatására 52 milliárd dollárral csökkent. Bár a szektor magához tért, de a kisebb bankok papírjait továbbra is adták, jó pár részvényt csak a napi limit védőhálója fogott meg.