Kartellgyanú miatt átfogó akciót indított a romániai Versenytanács annak kivizsgálására, hogy történt-e megállapodás a termelők között különböző élelmiszerek árának megállapításakor. A bukaresti hatóság tizenhárom cégnél tartott rajtaütésszerű ellenőrzést az elmúlt időszakban, elsősorban napraforgóolajat, vajat és cukrot előállító, forgalmazó társaságoknál.

Bogdan Chiritoiu, a Versenytanács elnöke szerint fennáll a gyanú, hogy bizonyos termelők visszaéltek a gazdasági helyzettel, vagyis az infláció emelkedésével, és megállapodtak abban, hogy Romániában egyes termékek esetében nagyobb mértékben emelik az árakat.

A versenyszabályok áthágása révén nagyobb, meg nem érdemelt haszonhoz jutottak az előzetes információk szerint. Chiritoiu előrebocsátotta, ha a vizsgálatok megerősítik a tiltott gyakorlatot, vagyis kartellre derítenek fényt, drasztikus büntetéseket szabnak az érintett vállalatokra.

A bukaresti versenyhivatal meg is nevezte a törvénytelen gazdasági érdekszövetség létrehozásával gyanúsított cégeket. A tájékoztatás szerint a szakhatóság ellenőrei a napraforgóolaj esetében a Bunge Románia Kft., az Expur Rt., a Prutul Rt. és az Ardealul Rt. székhelyén és telephelyein, a vaj esetében az Albalactnál, a Lactalis csoporthoz tartozó Covalactnál és Dornánál, a Friesland Románia Rt.-nél, a Lacto Food Kft.-nél, valamint az Olympushoz tartozó brassói tejgyárban vizsgálódtak. Ami a cukrot illeti, az Agrana Románia Kft., a Pfeifer & Langen Románia Kft. és a Lucsor Impex Kft. székhelyére szálltak ki az ellenőrök.

Dan Pascu, a Versenytanács alelnöke pénteken úgy nyilatkozott, a szakhatósághoz már a koronavírus-járvány idején eljutottak a tisztességtelen piaci magatartásra utaló információk. Szerinte több szempontból is atipikus áremelkedés volt megfigyelhető Romániában. „Egyrészt a régió hasonló gazdasági fejlettségű országaiban tapasztalt drágulásokhoz képest is nagyobb mértékben emelkedett nálunk számos élelmiszertípus ára. Emellett

az infláció mértékéhez viszonyítva is nagyobb arányú volt a drágulás Romániában

– állapította meg a versenyhivatal illetékese. Pascu hozzátette, a bukaresti táblabíróság által engedélyezett, rajtaütésszerű ellenőrzések egy-egy cégnél két napig is eltartottak. A cégektől begyűjtött iratokat a Versenytanács szakemberei a következő időszakban veszik górcső alá.

Romániában elsősorban az energiahordozók árának emelkedése, majd az ukrajnai háború kirobbanásának hatására lódultak meg az élelmiszerárak, és a drágulás már-már meghaladja a lakosság tűrőképességét. A bukaresti hírtelevíziók az elmúlt időszakban többek között a vöröshagyma meredek drágulásával illusztrálják a jelenséget, amelynek kilogrammja jelenleg meghaladja a 8 lejt (1 lej 77 forint).