A javuló kétoldalú gazdasági kapcsolatok ellenére Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter megakadályozta, hogy Vu Jü-hszio Szingapúrban bejegyzett cége, a Yuxiao Fund 9,92 százalékról 19,9 százalékra növelje tulajdonrészét a Northern Minerals ritkaföldfém-bányászati vállalatban. Chalmers szerdai bejelentése szerint a külföldi befektetéseket ellenőrző testület (Foreign Investment Review Board) tanácsára hozta meg ezt a döntést.

A kérelmet a Bloomberg értesülése szerint tavaly augusztusban nyújtották be, az elutasító határozatot pedig február 15-én írta alá a pénzügyi tárca vezetője, a hír azonban csak a héten szivárgott ki. A lépés „összhangban van más kormányok által a múltban hozott döntésekkel”, jelentette ki Chalmers szerdán Canberrában, anélkül, hogy további részleteket közölt volna.

Nick Curtis, a Northern Minerals vezérigazgatója szerint azonban a döntés a „nemzeti érdeket” szolgálja.

A Reuters emlékeztetett, hogy a Northern Minerals az első jelentős diszpróziumtermelő szeretne lenni Kínán kívül, amely a kínálat 94 százalékát ellenőrzi. A diszprózium az elektromos járművek mágneseinek kulcsfontosságú összetevője.

Ausztrália a ritkaföldfémek egyik legfőbb kitermelője, a lítiumbányászatban világvezető, és Chalmers már novemberben figyelmeztetett, hogy az ország ezentúl jobban meg fogja majd válogatni, hogy kinek enged befektetni ebbe a stratégiai fontosságú ágazatba. A fentebb említett testületnek pedig éppen az a feladata, hogy a nemzeti érdekek figyelembe vételével véleményezze a befektetési kérelmeket.

Javaslatára jóváhagytak egy kínai befektetést a vasércbányászatban, a ritkafém-bányászatit azonban elutasították, ami igazolja, hogy ez a felülvizsgálati rendszer működik, nyilatkozta a Reutersnek Justin Bassi, az előző kormány nemzetbiztonsági tanácsadója. „A ritkaföldfémek kulcsfontosságú alapanyagok a kritikus fontosságú, többek között védelmi technológiák számára” – emlékeztetett.

Peking korábban élesen bírálta Ausztráliát, amiért nemzetbiztonsági okokra hivatkozva gátol kínai befektetéseket, és állítása szerint ez a gyakorlat is hozzájárult a kétoldalú kapcsolatok évekkel ezelőtti befagyasztásához. A kapcsolatok javulnak, mióta tavaly májusban balközép munkáspárti kormány került hatalomra Ausztráliában, újrakezdődtek a miniszteri szintű egyeztetések, és Kína visszavont több, Ausztráliából származó importárura kivetett szankciót.

Tim Ayres kereskedelmi miniszterhelyettes szerdán kijelentette, hogy Ausztrália stabilizálni szeretné a Kínával való kapcsolatát, de „vannak nehéz strukturális kihívások”.

A kormány politikája valójában nem változott a Kínához való hozzáállásunk tekintetében az előzőéhez képest. Több bizonyítékot szeretnék látni arra, hogy az ausztrál importot visszaengedik Kínába

– tette hozzá.

A Yuxiao Fund a Northern Minerals egyébként így is a bányavállalat legnagyobb részvényese, 18 hónappal ezelőtt csatlakozott a céghez. Vu jelentős bányászati tevékenységet folytat Mozambikban is, és Kína jelentős beszállítója. Nem ő az egyetlen, aki növelné a befektetéseket az ausztrál ritkaföldfém-bányászatban, januárban a Tianqi Lithium is megállapodott egy ausztrál lítiumfeltáró vállalat megvásárlásáról, de ehhez az üzlethez is szükséges a kormány jóváhagyása.