Minden ember és minden vállalat életében vannak örömteli és vannak szomorú évfordulók. Ez alól a legnagyobb, legsikeresebb cégek sem kivételek. Az 1886-ban alapított Coca-Cola több mint 130 éves történetében is akad mindkettőből. A kólájával világhírűvé vált cég azonban nem csak az üdítőitalok értékesítésében tör világelsőségre, a marketingtörténelem egyik legnagyobb bukását is magáénak tudhatja. Április 23-a egy olyan évforduló a Coca-Cola történetében, amelyre nem lehet büszke, 38 évvel ezelőtt ugyanis saját bevallása szerint is nagyon beleszaladt a pofonba forradalminak szánt új termékével.

A Coca-Cola több mint 130 éves történetének legnagyobb bukása volt a New Coke.

Fotó: Getty Images

A Coca-Cola arról híres, hogy népszerű kólájának eredeti receptjét több mint száz év elteltével is titokban tartja.

Szokták mondani, hogy a bevált recepten ne változtassunk, a vállalat azonban ezt az íratlan szabályt semmibe véve teljesen meg akarta újítani zászlóshajótermékét, a Coca-Colát. A vállalat piaci részesedése fokozatosan csökkent, miután versenytársa, a Pepsi is egyre erősödött. Ráadásul a vakteszteken is sokszor alulmaradt a konkurenciával szemben, annak valamivel édesebb ízvilága miatt.

Így gondoltak egy merészet, és nagyszabású marketingkampány után 1985. április 23-án egy teljesen új terméket mutattak be.

A New Coke (Új kóla) a Coca-Cola helyébe lépett volna. Az üdítőt először az Egyesült Államokban dobták piacra. A termék kicsit édesebb és lágyabb ízvilágú és kukoricás ízesítésű volt. A bevezetés előtti ízteszteken nem is muzsikált rosszul, a piacra lépését követően azonban elszabadult a pokol.

Fotó: Artur Widak

A New Coke a várttal gyökeresen ellentétes hatást váltott ki, az emberek nem csak hogy nem szerették, egyenesen felháborodtak, dühösek lettek amiatt, hogy lecserélték a megszokott kólát. Sok elégedetlen fogyasztó megrohamozta a boltokat, hogy be tudjon vásárolni a még készleten lévő régiből. Volt, aki egyenesen a palackozóhoz hajtott, és 1000 dollár értékben vett magának Coca-Colát. Akadt olyan is, aki több száz üveggel töltötte meg pincéjét, és előre kikészítette az elfogyasztható mennyiségeket, hogy minél tovább élvezhesse kedvenc italát.

A vállalat ügyfélszolgálatai az ízváltás előtt egy nap nagyjából 400 hívást kaptak, a New Coke megjelenése után napi 1500-at, és a többségük felháborodott, csalódott ügyfél volt.

Bár azt a célját elérte a marketing, hogy mindenki a Coca-Coláról beszélt, pont ellentétes előjellel. Országszerte tiltakozócsoportok szerveződtek a régi kóla visszahozataláért, petíciók indultak és tüntetések is voltak. Még dalokat is írtak a régi íz tiszteletére.

A vállalat végül belátta a tévedést, 77 nap után, 1985 júliusában bejelentették a régi, megszokott Coca-Cola visszatérését. Mindez az országos híradókba és a legnagyobb napilapok címlapjára is eljutott. A vállalat két nap leforgása alatt 31 600 telefonhívást kapott, a többség örült a bejelentésnek.

Az eset tanulsága, hogy a fogyasztók széles tömege ragaszkodott a megszokott ízhez és a kedvelt termékhez.

A cég nem ültette egyből kispadra új szerzeményét, a két termék párhuzamosan és külön kampánnyal futott. A New Coke a fiatalosabb Catch the Wave kampányt kapta, a klasszikus Coca-Cola pedig az érzelmes Red, White and You szlogennel futott tovább.

Fotó: Shutterstock

Azonban a külön kampány sem mentette meg az ötletet. A New Coke piaci részesedése 1986-ra 3 százalékosra zsugorodott, és soha nem érte el azt, hogy az Egyesült Államok határain túl is forgalmazzák. 1992-ben egy utolsó, erőtlen próbálkozás keretében Coke II. néven futott tovább, de az eladások folyamatos csökkenését ezzel sem lehetett lassítani. Az évek során Amerikán belül is egyre kevesebb helyen lehetett kapni, 2002-ben pedig végleg befejezték a gyártását.

Ezzel szemben a klasszikus, eredeti Coca-Cola továbbra is a legnépszerűbb üdítőitalok közé tartozik világszerte, 2023-ban pedig immár 137 éve issza a világ azt a kólát, amelynek a titkos receptjét és pontos összetevőit azóta sem tudjuk.