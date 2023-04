Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói arra hajlanak, hogy következő ülésükön további 25 bázisponttal emeljék az irányadó kamatot májusban, bár a kérdés még messze nincs eldöntve – értesült a Reuters egy konferencián öt érintettel is konzultálva.

Christine Lagarde, az EKB elnöke. Fotó: Getty Images

A központi bank az előzőekben immár hatszor is 50 bázisponttal szigorított, most viszont a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint itt az ideje az óvatosságnak. Erős a bizonytalanság a pénzügyi szektor stabilitásával, az amerikai bankcsődök átgyűrűző hatásával kapcsolatban, és a Credit Suisse csődből való megmenekülése is árnyékot vet az európai bankszektorra.

A jegybankárok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy véleményük szerint közeleg a kamatszint tetőzése, így biztonságosabb a jövőben kisebb lépéseket tenni. Továbbá az irányadó kamat elérte a 3 százalékot, ami az elemzések szerint már káros hatással van a gazdasági növekedésre – szeretnék elkerülni a súlyosabb recessziót. A végső, május 4-én esedékes döntés előtt megjelennek az eurózóna áprilisra vonatkozó inflációs adatai, valamint napvilágot lát – két nappal korábban – az EKB szokásos, negyedéves jelentése is a felügyelete alá tartozó bankok hitelezési tevékenységéről.

A Reuters informátorai szerint a jegybank kommunikációja még a szokásosnál is óvatosabb lesz a júniusra várható kamatdöntéssel kapcsolatban. Christine Lagarde-nak szokás szerint a két szélsőség között kell majd konszenzust teremtenie, a déli tagállamok már az előző 50 bázispontos szigorítást is hevesen kritizálták, míg az északiak a további 50 bázispont mellett érveltek. A helyzet most is hasonló: Klass Knot, a holland jegybank héja (szigorúbb inflációellenes álláspontot képviselő) elnöke szerint egyelőre nem világos, hogy szükség van-e még egy 50 bázispontra, vagy elegendő lesz a 25. A szlovák Peter Kazimír a lassítás híve, az osztrák Robert Holzmann viszont májusban is 50 bázispontot emelne.

A piacok május–júniusra és szeptemberre is egyaránt 25 bázispontot áraztak be, így 3,75 százalékon tetőzne az ősszel a kamat.

Pierre Wunsch, az EKB igazgatóságába delegált belga jegybankár arra hívta fel a figyelmet, hogy a további kamatemelések mellett az EKB-nál felhalmozódott kötvényállomány gyorsabb leépítésére is szükség lenne. (Ez monetáris szigorítással ér fel.) Wunsch azt javasolja, hogy álljanak le a lejáró kötvényállomány újrabefektetésével már az idén, hiszen így is évekbe telik majd a portfóliótól való megszabadulás.

A jelenlegi keretek között az EKB havi 15 milliárd euróval csökkenti az összesen 3,2 ezermilliárd euró értékű portfólióját.

Wunsch szerint a piac eddig nagyon jól reagált, és a mérlegünk továbbra is nagyon nagy. „Májusban 25 vagy 50 bázispontot emelünk. Ha a maginfláció kellemetlen meglepetést okoz, és az EKB hitelezési jelentése nem néz majd ki nagyon rosszul, akkor jöhet az 50. Ha jó hírek érkeznek a maginflációról, talán a 25 helyénvalóbb lenne” – nyilatkozta a Reutersnek a jegybankár.