Németország felélte dízeltartalékait, azok feltöltése drága mulatság lesz

Fokozatosan fogynak a német dízeltartalékok a kereslet gyenge volta ellenére, mióta életbe lépett az Európai Unió orosz olajtermékekre vonatkozó tilalma. Noha valamekkora tartalék még az importőrök rendelkezésére áll, idővel kénytelenek lesznek ismét megjelenni a szpot piacon.

Fotó: Shutterstock

Ennek némi jeleit a kereskedők már márciusban észlelték az árupiaci és energia információkat szolgáltató Argus Media írása szerint, miután januárban nem igazán volt kereslet az Oroszországon kívüli szállítmányok iránt, mivel a piacot elárasztották az embargó előtt leértékelt orosz készletek. Ebből akkora mennyiséget sikerült felhalmozni, hogy

még februárban sem élénkült fel a piac, így dízelből és benzinből csak 180 ezer tonna érkezett a német kikötőkbe, ami a januári mennyiség alig ötöde a Vortexa adatai szerint.

Noha márciusban ez már a 450 ezer tonnát is elérte, ez még mindig elmarad a 2022-es évet jellemző havi 600 ezer tonnás átlagtól. Azonban a kedvezményes áron felvásárolt orosz üzemanyag még nem fogyott el a német tárolókból teljesen, miután tavaly az import 70 százaléka származott Oroszországból. Márciusban már a közel-keleti és a skandináv szállítók dominálták a piacot.

A német beszerzőknek a piac változásaival is meg kell békülniük, hiszen míg az Amszterdam-Rotterdam-Antwerpen hármas vagy épp az észak-francia kikötők képesek a Long Range 2 típusú, a piacot Szueztől keletre jelenleg domináló szállítmányok fogadására, addig az egyetlen német kikötő, mely erre képes Wilhelmshaven. Azonban a szárazföldi infrastruktúra gyengesége miatt ezeket a szállítmányokat is újra hajóra kell tenni, hogy célhoz érjenek.

Ezzel a szankciókat követően a korábbi dízelimport sorában első helyen álló Németország és Lengyelország a sor végére kerül, noha az északi szállításokhoz kedvező helyen fekszik mind a két állam. Azonban

mind Norvégia, mind Finnország véglegesen bezárt finomítókat az elmúlt években.

A kőolajtermékekre vonatkozó embargó azt is jelenti, hogy nem lehetett több határidős szerződést sem megújítani, így az azonnali piacra szorultak az importőrök, miközben a készletek pótlását nehezíti, hogy számos német finomító karbantartása is most folyik vagy a közeljövőben kezdődik. A Franciaországban zajló sztrájkok egyrészt gyorsítják a német készletek felélését, másrészt viszont a kikötői kapacitások zavarai miatt könnyebbé teszik a vásárlásokat.

Azonban félő, hogy végül mind a francia, mind a német importőrök egyszerre jelennek meg a piacon, az egekbe lőve az árakat. Egyelőre azonban a dízel felára a kőolajjal szemben előbb március közepére hordónként 35 dollár fölé kúszott, ami havi alapon 10 dolláros hordónkénti drágulást jelent, ám ez az áremelkedés a hónap végére javarészt el is tűnt.