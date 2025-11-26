Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.38 -0.26% GBP/HUF436.11 +0.35% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.24 -0.22% RON/HUF75.02 -0.02% CZK/HUF15.81 +0.06% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.38 -0.26% GBP/HUF436.11 +0.35% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.24 -0.22% RON/HUF75.02 -0.02% CZK/HUF15.81 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.82% OTP34,450 +2.29% RICHTER9,800 0% OPUS530 +10.19% ANY7,200 -1.37% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,347.94 +0.59% BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.82% OTP34,450 +2.29% RICHTER9,800 0% OPUS530 +10.19% ANY7,200 -1.37% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,347.94 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lukoil
Románia
államosítás
nyugati szankciók
orosz olaj

Románia döntött az orosz olajról: átvesz az irányítást, ha tetszik, ha nem – 300 benzinkút zárhat be egyről a kettőre

A lépést az energiaellátás biztonsága és az árrobbanás megelőzése indokolja. Románia új jogi eszközt vetne be a szankciók által veszélyeztetett cégek felett: különállami felügyeletet vezetnének be, amely elsősorban a Lukoil romániai érdekeltségét érintheti.
VG
2025.11.26, 21:40

Románia új jogi mechanizmust hozna létre, amely különfelügyelet alá vonná azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók célpontjaivá válhatnak. A tervezet egyik legfőbb érintettje a Lukoil romániai leányvállalata lehet, amelyet hamarosan amerikai intézkedések sújtanak. A lépés célja egyértelmű: védeni az ország energiaellátását és megfékezni az árrobbanás kockázatát.

The,Emblem,Of,The,Oil,Company,Lukoil,On,The,Gas román
Románia új jogi eszközt vetne be a szankciók által veszélyeztetett cégek felett: különállami felügyeletet vezetnének be, amely elsősorban a Lukoil romániai érdekeltségét érintheti / Fotó: Popescu - Valceanu Marius

A Bloomberg értesülései alapján a román kormány egy olyan sürgősségi rendeletet készít elő, amely radikálisan átalakíthatja a szankciókkal sújtott, vagy szankcióveszélyben lévő cégek működését. A csomag nem nevesít vállalatokat, de Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerint egyértelmű, hogy a Lukoil romániai érdekeltségére, a Petrotel finomítóra is alkalmazni fogják. A 50 ezer hordó/nap kapacitású üzem ugyanis már szerepel az amerikai szankciós listán, a korlátozások decemberben lépnek életbe.

Szükség van egy világos jogi keretre, amely lehetővé teszi, hogy az állam felügyelőket jelöljön ki a kritikus infrastruktúrát érintő cégek élére, ha a szankciók gazdasági veszélyt jelentenek 

– nyilatkozta Marinescu. Szerinte a rendelet akkor is aktiválható, ha az érintett vállalat maga kéri a különadminisztrációt – ez új, rugalmasabb eszközt adna a kormánynak arra, hogy stabilizálja az energiaellátást.

A kezdeményezés nem példa nélküli: Bulgária néhány hete gyakorlatilag átvette a Lukoilhoz tartozóBurgasz finomító irányítását, ugyancsak az energiaellátás védelmére hivatkozva. A két ország hasonló lépése így egyértelmű jelzés: a régióban az energia­biztonság felülírja a hagyományos piaci működést, ha a nyugati szankciók miatt kritikus helyzet áll elő.

A román kormány energiakatasztrófától tart

A lépés azért is különösen érzékeny, mert Románia jelenleg az EU legmagasabb inflációjával és legnagyobb költségvetési hiányával küzd. A kormány attól tart, hogy egy finomító vagy nagy hálózat működésének zavarai – mint a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomása – azonnal áremelkedési hullámot indítanának el.

A Petrotel finomító jelenleg karbantartás miatt zárva van, de továbbra is a Fekete-tenger térségének egyik meghatározó kapacitása. A kormány akár már csütörtökön rábólint­hat az új rendeletre, amely precedenst teremthet a román energiaipar állami felügyeletének megerősítésére.

Lukoil: Románia meggondolta magát, így penderítenék ki az oroszokat – pénzük viszont nincs rá

Változott a terv, a román kormány már nem átvenni akarja a Lukoil stratégiai eszközeit, hogy így hárítsa el az amerikai szankciók által az ország üzemanyag-ellátására mért veszélyt. Első lépésként a ploiești-i Petrotel kőolaj-finomító eladására kényszerítik az oroszokat, majd mintegy 320 benzinkút értékesítése következik. A kabinet most konkrét határidőket szabott.

 

Energiaválság

Energiaválság
1076 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu