Az adriai turistaszezon hagyományosan húsvétkor kezdődik. A legtöbb időszakosan üzemelő vendéglátóhely is általában a nagyhéten fogadja az első vendégeit. Idén azonban már jóval előbb megérkeztek az első látogatók Horvátországba. Ezt bizonyítják a Horvát Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai is, amelyek szerint az év első három hónapjában 952 ezren érkeztek az országba, és összesen 2,6 millió vendégéjszakát töltöttek ott. Ez 20 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor, de a látogatók száma az eddigi rekordnak számító 2019-es évet is meghaladja 3 százalékkal. A legtöbb, 96 ezer vendég Szlovéniából utazott az Adriára, őket 52 ezer német és 50 ezer osztrák követte. A számok alapján

az előszezon a magyar turisták körében nem olyan népszerű, mindössze 13 ezer honfitársunk üdült eddig délnyugati szomszédunknál, közülük is csak alig 10 ezren a tengerparton.

Fotó: Getty Images

Az országba érkező vendégek körében a legkedveltebb úti cél az Isztriai-félsziget volt, ide látogatott a pihenni vágyók 17 százaléka, de közel százezer üdülő érkezett Fiume (Rijeka) és Split térségébe is. A turisztikai ügyekért felelős minisztérium az Európára jellemző háborús hangulat és bizonytalanság miatt előzetesen ennél gyengébb évkezdésre számított, ezért kellemesen meglepték a statisztikák. A tárcavezető szerint az előszezon ismeretében szinte borítékolható, hogy idén is jó évet zárhat a horvát idegenforgalmi szektor.

Egyre több a turista a horvátországi magyar falvakban is

Noha az országba érkező vendégek túlnyomó többsége a tengerpartra veszi az irányt, egyre többen ismernék meg a vidéki Horvátországot is. A kontinentális turizmus terén a főváros után Eszék-Baranya megye a legfrekventáltabb. Ebben a régióban él a horvátországi magyarság jelentős része is, az ő gasztronómiájuk és szokásaik sok vendéget vonzanak. Jól bizonyítja ezt az a tény is, hogy a Kopácsi-rét, a vörösmarti pincesorok és a csúzai éttermek idén már 20 ezernél is több látogatót fogadtak. Ez 30 százalékos növekedés az előző évhez képest. Itt a legtöbb látogató horvát volt, azonban a Drávaszögbe idén 2300 magyarországi látogató is érkezett, ezzel a belföldi vendégek után a magyarok voltak a legtöbben.