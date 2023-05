Az orosz–ukrán háború 440. napja – friss hírek

Oroszországban ma ünneplik a győzelem napját, vagyis azt a napot, amikor a náci Németország 1945-ben letette a fegyvert. Bár Moszkva számára szimbolikus jelentőségű lenne egy komolyabb katonai sikert bejelenteni ezen a napon, erre egyelőre nem került sor. A megemlékezések nagyon szigorú biztonsági óvintézkedések közepette zajlanak.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A Vörös téren tartott hagyományos díszszemlén elmondott beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnök arról szólt, hogy Oroszország ellen újra háború folyik, de az ország képes szavatolni a biztonságát. Putyin elmondta, hogy az ország sorsa jelenleg az Ukrajnában harcoló katonáktól függ.

Bár a győzelemnapi ünnepségre a háború miatt a nemzetközi közjogi méltóságok többsége nem meglepő módon nem utazott el, Vlagyimir Putyin egyik fontos partnere, Szadir Dzsaparov, Kirgizisztán elnöke Moszkvába érkezett még hétfőn, és részt vesz az ünnepségen is.

A háború kedden is folytatódik, Oroszország több rakétát is kilőtt Ukrajna különböző részeire május 9-én hajnalban. Ukrán források arról számoltak be, hogy a légvédelem a legtöbb fenyegetést elhárította, de így is voltak becsapódások. A hírek szerint az orosz erők összesen 25 cirkálórakétát lőhettek ki Ukrajnára. Az oroszok Kijevet is megtámadták. Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere arról számolt be, hogy a várost ért támadásokban személyi sérülés és jelentős anyagi kár sem történt.